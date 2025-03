Premio Sapir de Literatura 2024 de Mifal HaPayis  

En un acto realizado en la localidad norteña de Ma’alot-Tarshiha se premió a Yossi Avni-Levy por su libro “Tres días en verano” y al libro debut de Ayal Hayut-Man ambos de la editorial Kinneret.

Por Chiquita Levov

El Premio Sapir de Literatura Israelí es un prestigioso premio anual literario presentado para una obra de literatura en hebreo, que otorga Mifal HaPayis (Loteria Nacional) y forma parte de las numerosas iniciativas culturales de esta institución. El acto de premiación dirigido por el presidente de Mifal HaPayis, Avigdor Yitzhaki, este año se realizó en Ma’alot-Tarshiha, “en señal de identificación y apoyo a los habitantes del norte, y por la fe en el poder de la cultura y el arte para fortalecer y sanar”. El primer premio fue entregado por Yitzhaki a Yossi Avni-Levy por su libro “Tres días en verano” (Three days in the summer). El premio “Libro debut” fue entregado por la presidenta jubilada de la Corte Suprema, Esther Hayut, que preside el jurado, a Ayal Hayut-man por su libro “Tratado del Abismo” (Tractate of the void). Ambos publicados por la editorial Kinneret, Zmora, Dvir.

Yitzhaki, Hayut y premiados.

Recordemos que el Premio Sapir fue fundado por Mifal HaPayis en el año 2000 para fomentar la literatura hebrea y la cultura de la lectura, en el nombre del Ministro de Finanzas Pinchas Sapir, quien fue uno de los arquitectos de la economía israelí y el pilar de la industria en las primeras tres décadas del Estado de Israel. Sapir, inició el establecimiento de fábricas en áreas de desarrollo y trabajó para ampliar el sistema educativo y los servicios sociales y puso su enfoque personal en el desarrollo de la economía israelí. El Premio Sapir consiste en una subvención de 180.000 shekels y su libro será traducido a un idioma extranjero de su elección y al árabe. Además, la Lotería adquirirá una edición de 500 libros de los cinco autores seleccionados como parte de la “Lista Corta” y los donará a bibliotecas públicas de todo el país. El ganador del Premio Debut recibe un efectivo de 75.000 shekels.

Esther Hayut

Yossi Avni-Levy fue embajador en varios países y pasó 3 años en Lituania, entre su gente, sus paisajes y su historia brillante y oscura, la que logra describir en el intenso estilo poético que caracteriza su obra. Tiene ya publicados 7 libros varios de ellos premiados y este es el octavo. “Tres días en Verano” además había recibido antes el prestigioso Premio Brenner, que otorga la Asociación de Escritores. Es el relato sobre un hermoso pueblo lituano en el que la gente común vive su vida y sueña sueños. Es una crónica llena de gracia y desgarradora belleza, que se mueve entre la vida y la destrucción hasta el inevitable y trágico final. El autor nos dijo sobre su libro: “quise volcar un tarro de pintura sobre la memoria en blanco y negro del holocausto, o sea no describir personajes opacos, sino en colores, tanto las víctimas como los asesinos y los perseguidores”.

Avni Levy

Los personajes son un profesor frustrado trabaja en su obra maestra y sueña con convertirse en un escritor venerado. Una vieja bruja profana alrededor de un altar a un dios pagano. Un gerente de la tienda que está haciendo buenos negocios y engaña en secreto a su esposa, y ella, por su parte, planea huir de él y llevarse consigo a su extraño hijo, el que aún no ha comenzado a caminar. El único farmacéutico del pueblo sale al bosque en busca de miel para sus pociones milagrosas, y en el establo del comerciante de caballos se sienta un joven alto y apuesto atormentado por un amor prohibido. Pero nada es tranquilo ese verano, cuando un oficial de las SS, calvo y rechoncho, corre en su motocicleta de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, acercándose cada vez más.

El jurado otorgo al libro el Premio de Literatura Mifal HaPais entre otras razones porque “en la novela “Tres días de verano”, Avni-Levy rastrea el enigma de la calma antes de la tormenta, el sorprendente movimiento de la rutina en un espacio pastoral a un violento acontecimiento histórico. Logró iluminar un episodio del Holocausto de una manera innovadora, alejándose deliberadamente del camino principal de la extensa ficción sobre el tema. El estilo de escritura es casi legendario y los personajes judíos no están en el centro: la historia se vuelve así atemporal, y lo atemporal en legendario, histórico”. Sobre el libro debut de Ayal Hayut-Man el jurado declaro: “Con un lenguaje fluido y una trama fascinante y bien construida, el libro abre una ventana amable y creíble al modo de vida de la sociedad “haredí” en el Israel actual. En él se entrelazan las dudas y dificultades que enfrentan los miembros de la comunidad. Los personajes, a pesar del dolor y debilidades, son convincentes en su complejidad y se desarrollan a lo largo del libro”.