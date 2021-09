Portugal prohíbe el ingreso de israelíes debido al coronavirus

1 septiembre, 2021

Lisboa decidió prohibir oficialmente el ingreso a los israelíes, incluso a aquellos que han sido vacunados, a raíz del reciente aumento de casos en el Estado judío.

De esta manera, Portugal se convierte en el primer país en adoptar la recomendación del Consejo de la Unión Europea (UE), hecha el martes, que quitó a Israel de la lista de “países verdes”.

A partir de ahora, solamente los israelíes con necesidades urgentes y con un permiso especial pueden ingresar al país europeo, tales como estudiantes, familiares de portugueses, o con fines médicos y humanitarios.

El Consejo de la Unión Europea quitó a Israel de la lista de países seguros desde el punto de vista epidemiológico. El Consejo retiró a Estados Unidos, Israel y a otros cuatro países de la lista de países seguros cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.



Junto a Estados Unidos, salieron de la lista Israel, el Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo.



La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advirtió de que ningún Estado debería levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada con la Unión.