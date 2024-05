No es la “pregunta del millón”, es algo mucho más importante. Nos referimos a las grandes incógnitas que vuelan por los aires en esta convulsionada época de la guerra Israel-Hamás que se une a la más larga Rusia-Ucrania.

Todos sabemos los motivos -o creemos saberlos- desde el primer día. Rusia (Putin) quiere conquistar ricas tierras a su derredor para volver al esplendor del antiguo imperio ruso. Hamás invadió Israel y causó una masacre en la población del sur en nombre del islam radical.

¿Pero serán puntualmente esos dos motivos a la vista los únicos, o quizás podamos decir los verdaderos motivos de lo que está sucediendo? Dejemos de lado la guerra Rusia-Ucrania, concentrémonos en la que más nos toca.

Analicemos sucesos “colaterales”, palabra muy de moda especialmente en las Naciones Unidas, donde parecería que no tienen nada importante que hacer, por lo que se pasan buscando qué culpas achacarle a Israel o cómo lastimarla mejor. De ello surgió concederle beneficios a un país que no existe, pero que es donde se esconden los peores enemigos de Israel, asesinos terroristas y falanges al estilo griego pero esta vez al servicio del extremismo islamista de Irán, Qatar y algún otro.

Los ciudadanos israelíes, y otros que no lo son, estamos a la espera de que una vez terminada la guerra contra Hamás, se constituya un tribunal para juzgar responsabilidades por lo sucedido el 7 de octubre. Pero mientras tanto observamos que contra viento y marea Netanyahu está empecinado en invadir Rafah (dentro de Gaza) donde según se cree está lo que queda de la resistencia de Hamás y especialmente su liderazgo y los rehenes que se quiere liberar.

Nos preguntamos por qué se demora tanto. Surgen varias respuestas posibles:

estrategia militar evitar altos números de bajas en el ejército israelí y en los civiles gazatíes las discusiones con quienes piden a Israel que no entre en Rafah.

Nos detenemos en este último punto pues los primeros dos son razonables. ¿Quiénes no quieren que se entre en Rafa?: Egipto, Estados Unidos, Gran Bretaña.

Según muchos analistas opinan, Egipto teme dos cosas: que los civiles de Gaza quieran escapar de la batalla y meterse en Egipto, algo que el presidente egipcio dejó muy claro su oposición y levantó muros para evitar estampidas. También temen que entren a su territorio los islamistas terroristas de Hamás-Hermanos Musulmanes, a quienes consideran enemigos peligrosos y que ya fueron expulsados de su país donde hasta fueron gobierno.

Pero hay algo que huele mal, y no es porque esté bajo tierra. Durante muchos años Hamás construyó túneles que atravesaban la frontera con Egipto. En cierto momento el ejército egipcio anuló algunos túneles llenándolos de agua. Pero ahora levantó un alto muro, así el mundo entero sabrá que el gobierno egipcio nada quiere saber de los habitantes de Gaza, pero quedaron en perfectas condiciones de uso cantidad de túneles. Son los mismos túneles que sirvieron durante años para que entrara esa cantidad de armamento que poco a poco se va encontrando, misiles, metralletas, bombas, vehículos de guerra, drones. Se dice también que por allí circulaba contrabando y eso le servía a la economía egipcia.

Nos preguntamos: si el gobierno egipcio ladra mucho pero no muerde ni tapa los túneles de su frontera, ¿por qué no lo hace? ¿Qué lleva a Al Sissi a exigir a Israel que no entre en Gaza? ¿Hablamos de Rafah, no de Dinamarca, pero algo huele mal, verdad Shakespeare?

Pasamos ahora al imperio en decadencia gobernado por varios pero que ninguno de ellos es el presidente en ejercicio. Desde el primer día de guerra gastó una fortuna enviando su flota de portaviones a zonas cercanas, y miles de millones en elementos de guerra. ¿Ahora de golpe se les antoja decirle al gobierno de Israel que no entre en Rafah por el “peligro de que haya demasiadas víctimas”, y cuando Israel está en la etapa decisiva de liquidar a su contrincante y liberar a los que queden vivos de los más de cien rehenes, exige un alto y amenaza con embargo de armas?

¿Eso no pasó en Ucrania, menos aún en Irak o Afganistán, por qué sí ahora y a Israel?

Lo que estamos viendo de ese imperio galopando hacia un barranco y en vísperas de elecciones queda claro para todos, especialmente para sus enemigos y los enemigos de Israel. Biden está, pero no existe, se nota demasiado por la línea de gobierno que quienes mandan son Barack Hussein Obama (no me cansa repetir su segundo nombre que lo pinta muy bien) los hippies Bill y Hillary, y para la fanfarria tienen al “trompetista” Bernie y al coro de “Las inadaptadas” que dirige Alexandria La Dulce.

¿Qué induce a esta gente a imponer una barrera ante el avance del último tramo de la guerra, en el que se lograrían los motivos por los que esta guerra fue declarada: liquidar el dominio de Hamás en Gaza y recuperación de los rehenes?

Gran Bretaña es más simple, no está jugada en esta guerra, su ayuda fue valiosa, pero en comparación no tiene gran importancia.

Entonces debemos arriesgarnos a elegir un motivo. Un motivo por el cual Egipto, Estados Unidos y Gran Bretaña no quieren que nuestro ejército entre en Rafah. ¿Qué pueden encontrar allí?

Pueden encontrar cientos de túneles a pleno funcionamiento.

Pueden encontrar que el gobierno egipcio sabía perfectamente para qué se estaban utilizando los túneles, y ya sea por política (laissez faire) o por los dineros que cobrarían los gobernantes directamente de Hamás o de sus patrocinadores Irán y Qatar.

Pueden encontrar que los servicios de inteligencia militar norteamericanos también sabían perfectamente lo que estuvo sucediendo durante casi dos décadas, para desembocar en el fatídico 7 de octubre. Entonces los norteamericanos callaron porque no querían perder los miles de millones que le entran como donaciones de Qatar en las universidades.

Los británicos, que en toda su historia mostraron ser siempre imperialistas, racistas, explotadores de sus colonias y de otros países, y que hoy tienen una cantidad de alcaldes y funcionarios de cierto nivel que son musulmanes, lo que los lleva a ser muy contemplativos con todo lo que sea islámico. La historia del famoso Thomas Edward Lawrence, apodado Lawrence de Arabia, nos enseña mucho sobre la mentalidad británica, y él fue quien enseñó a los árabes a que, en lugar de pelearse entre las tribus, uniéndose serían más poderosos. Incluso fue quien dio armas a las tribus atrasadas que en la época en que ya se peleaba con aviones, ellos peleaban sobre camellos o caballos.

Entonces si lo que esconden las tierras de Rafah no son tumbas de faraones ni pozos de petróleo, todo este razonamiento nos lleva a que la realidad es:

Los amigos de Israel, nuestros grandes amigos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Egipto, sabían perfectamente lo que se estaba preparando en Gaza durante unos dieciséis años, lo permitieron y hasta los ayudaron.

Si le avisaron al gobierno de Israel, no se puede dejar pasar un solo día más sin nombrar un tribunal que juzgue y condene a los culpables.

Si no le avisaron al gobierno de Israel, el camino a seguir es más complicado, pero lleva a denunciar a los países nombrados ante la Corte Penal Internacional, cortar las relaciones inmediatamente, y perseguir a los responsables hasta tenerlos en prisión. Y si este fuera el caso, veríamos juntos en el banquillo de acusados a Barack Hussein Obama, Donald Trump, Joe Biden y unos cuantos más.

Para saber la realidad de los túneles en la frontera Gaza-Egipto no es necesario la lucha armada de Rafah, nuestro ejército está allí, ojalá se sepa rápidamente.

Mauricio Aliskevicius