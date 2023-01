¿Por qué Israel trata a Qatar con guantes de seda?

11 enero, 2023

Qatar parece empeñado en promover el odio contra Israel. Entonces, ¿por qué Jerusalén permite a Al Jazeera total libertad de operación?

Por el profesor Hillel Frisch

La voluntad de Israel de tragarse el abuso y la humillación de países extranjeros ha sido durante mucho tiempo una característica de las relaciones exteriores israelíes. Supongamos que tal indulgencia en el caso de Egipto y Jordania haya estado justificada por consideraciones geoestratégicas de peso. En ese caso, es mucho más desconcertante entender tal tolerancia por el pequeño Reino de Qatar, ubicado firmemente en el eje del mal y en el odio persistente hacia Israel.

El posicionamiento de Qatar en el eje del mal se refleja en dos vectores de política exterior contradictorios. Por un lado, Qatar es un aliado de Irán, la teocracia islámica que representa el mayor peligro para la seguridad nacional israelí. Durante la crisis del coronavirus, el Reino fue el único estado del mundo que mantuvo vuelos con Irán. Por otro lado, Qatar es el principal partidario estatal y patrocinador de los Hermanos Musulmanes, Hamas y otras organizaciones sunitas extremistas, con una fuerte tradición de enemistad hacia el aliado chií de Qatar, Irán. El denominador común detrás de esta política exterior con [doble] rostro de Jano es el odio ciego hacia Israel y el apoyo a los actos violentos que los aliados de Qatar promueven contra Israel.

Una dimensión integral detrás de esta duplicidad se encuentra en el frente mediático, en el que Qatar, con su ciudadanía liliputiense y su pequeña dimensión geográfica, es quizás el estado más rico del mundo gracias a sus exportaciones de gas y sus considerables reservas.

Las inversiones del Reino se han centrado en la creación del extenso sitio de medios Al Jazeera Arabic, posiblemente el más grande en el Medio Oriente; Al Jazeera en inglés, una empresa mucho menos exitosa a pesar del generoso gasto de Qatar en el sitio; y AJ+ en árabe, inglés, español y francés. Los dos primeros sitios brindan principalmente cobertura de noticias las 24 horas. Por el contrario, AJ+, difundido principalmente a través de YouTube, se caracteriza por informes más completos y enfocados que los dos primeros sitios, que van desde 12 minutos hasta cerca de una hora.

Lo que llama la atención son las diferencias en el enfoque temático entre Al Jazeera Arabic y AJ+ a pesar de tener el mismo patrocinador: el Reino de Qatar.

Más acorde con el Reino que acogió a Yusuf al-Qaradawi, el predicador y erudito sunita extremista nacido en Egipto que falleció en 2022, Al Jazeera en árabe está impregnado de mensajes y cobertura religiosos sunitas. Se da mucha menos cobertura a temas como las mujeres, las preocupaciones ambientales, los derechos humanos, la democracia y los derechos de los trabajadores. Esa es precisamente la razón por la que Qatar ha sido atacado justificadamente, incluso ignorando la muerte de cientos de trabajadores en las duras condiciones que prevalecieron en la construcción de la infraestructura necesaria para organizar la Copa del Mundo a fines de 2022.

En marcado contraste, AJ+ se caracteriza por una fuerte inclinación “progresista” que se centra en la supuesta situación de las minorías en Occidente y su represión, las preocupaciones ambientales y los derechos de los trabajadores y los inmigrantes. Por supuesto, ninguno de estos problemas se plantea con respecto a Qatar, el patrocinador del sitio. Casi no se menciona la religión. Un consumidor de AJ+ podría concluir rápidamente que la violación de estos derechos ocurre principalmente en EE. UU., Gran Bretaña y, por supuesto, Israel, y solo ocasionalmente, si es que sucede, en países como Irán, China y Corea del Norte.

La comparación de estos dos sitios con base en 60 días de cobertura revela las contradicciones persistentes en sus mensajes y las manipulaciones cínicas de los medios por parte de su patrocinador.

Una vez más, el denominador común entre estos dos opuestos es el odio ciego y el intento de incitar a la violencia contra Israel. En ambos sitios de medios, el enfoque sobre Israel supera cualquier otro tema, incluidas las mujeres, la democracia y los derechos humanos, o sobre cualquier otro país, como EE. UU., China, Egipto y otros grandes países. Qatar parece empeñado en promover el odio hacia el Estado judío entre progresistas y conservadores.

Solo los títulos dados a los reportajes en video de AJ+ evidencian el odio ciego exhibido hacia Israel. Un programa de 12 minutos ampliamente visto sobre “Estadounidenses en Jerusalén que ayudan en el desalojo de los palestinos en Jerusalén” se centró en los manifestantes judíos de habla inglesa que llegaron al barrio de Shimon Hatzadik/Sheikh Jarrah para expresar su apoyo a los habitantes judíos. Ellos y las fuerzas de seguridad están representados de manera negativa, ya que el informe ignora por completo el trasfondo legal del conflicto: un fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de Israel de que los residentes árabes ocuparon ilegalmente propiedades compradas por organizaciones judías mucho antes de la establecimiento del Estado.

Otro video, “Vinieron aquí para atacar a los árabes. Bienvenidos a la vida en las ciudades mixtas de Israel”, no menciona las 10 sinagogas quemadas en Lod y Acre (Akko) y la ausencia de ataques a las mezquitas locales. Tampoco menciona que el 89% de los imputados por actos de violencia dentro del año posterior a la ola masiva de violencia en mayo de 2021 eran árabes.

Es difícil entender por qué Israel permite a Al Jazeera total libertad de operación cuando es tan incitante que el sitio de medios de Hamas Al-Aqsa TV a menudo transmite Al Jazeera en árabe en lugar de brindar su propia cobertura en vivo. Este perdón alcanza niveles absurdos durante los combates iniciados por Hamas contra Israel. Es común ver a los corresponsales de Al Jazeera transmitiendo la cobertura en vivo del sitio a solo unos metros de una fuerza de artillería de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o la [batería antimisiles] Cúpula de Hierro, desafiando las esenciales salvaguardas de seguridad.

Más difícil de comprender es por qué Israel, a raíz del acuerdo entre Israel y el Líbano que define la frontera marítima entre los dos estados, dio el visto bueno a una empresa de energía qatarí para explorar y perforar a lo largo de la frontera marítima junto con una empresa francesa e italiana. Dadas las cálidas relaciones entre Qatar e Irán, es más que probable que algunas de las ganancias, si se realizan, fluyan a las arcas de Hezbollah, solo para aumentar el peligro que la organización representa para la seguridad de Israel.

Israel está utilizando a Qatar para corromper a los líderes envejecidos y “domesticar” a Hamas: el enviado de Qatar a Gaza distribuye regularmente dinero en efectivo en dólares a las familias que el Ministerio de Asuntos Sociales, dominado por Hamas, identifica como necesitadas. La política es ciertamente lógica pero no necesariamente correcta. Que algunos de estos fondos mejoren las capacidades militares de Hamas es un hecho de la vida real. Es dudoso que Hamás sea domesticado.

Puede ser que los políticos israelíes teman el poderío financiero de Qatar. Qatar podría usar su vasto fondo soberano para manipular los mercados monetarios de manera que podría reducir el valor de las empresas israelíes. A la larga, les resultaría difícil obtener capital en los mercados internacionales.

En cualquier caso, es hora de evaluar una nueva política israelí hacia Al Jazeera, especialmente a la luz de la decisión de El Cairo de suspender sus actividades en Egipto como reacción a la cobertura hostil de Al Jazeera durante el ascenso a la presidencia de Abdel Fattah al-Sisi en 2013.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security