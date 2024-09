¿Por qué Israel tarda tanto en destruir a Hamás?

Por el Coronel (de la reserva) Prof. Gabi Siboni



Durante años, la Franja de Gaza tuvo una importancia secundaria, y el Estado Mayor se centró principalmente en el frente norte y en Irán. Este enfoque se produjo a expensas de la recopilación de inteligencia, la elaboración de planes operativos y la atención operativa a Gaza.



Tras diez meses de combates, muchos se preguntan por qué Hamás aún no ha sido destruido y todavía no se han alcanzado plenamente los objetivos de la guerra. Hay varias razones para la prolongación de la guerra. Estos incluyen retrasos y vacilaciones en la toma de decisiones, falta de profesionalismo entre los altos mandos militares, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza debido a la presión estadounidense y la falta de control de su distribución. El artículo también analiza el fracaso a la hora de abordar los asuntos civiles y las capacidades de gobernanza de Hamás, en paralelo con la destrucción de su poder militar; el dilema de los rehenes y cómo ha afectado el ritmo de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI); la presión internacional, especialmente en el contexto de la maniobra en Rafah y el Corredor Philadelphi; y finalmente, los problemas fundamentales en la acumulación de fuerzas de las FDI.

Al comienzo de la guerra, algunos miembros de las FDI, el establishment de defensa y el Gobierno intentaron evitar una maniobra terrestre en Gaza. Los funcionarios estadounidenses que frecuentaban Israel ofrecieron consejos similares. Hubo varias razones para esta vacilación, principalmente las dudas del Estado Mayor y del nivel político sobre la capacidad de las fuerzas terrestres para operar eficazmente en el complejo entorno de Gaza. Si bien tomó tiempo tomar la decisión de seguir adelante con la maniobra, una vez tomada, las fuerzas actuaron con decisión. Sin embargo, con el tiempo, el alto mando se volvió vacilante en el uso de la fuerza, imponiendo numerosas limitaciones al avance de las fuerzas. Fue como si imaginaron que se trataba de una gran operación especial y no de una serie de ataques divisionales, necesarios para mantener los principios de la guerra, particularmente el principio de continuidad. Esto dio lugar a frecuentes interrupciones de las operaciones, especialmente en Rafah, en parte debido a presiones diplomáticas de Estados Unidos, que el nivel político no pudo soportar. Sin embargo, la falta de determinación profesional entre los más altos rangos militares contribuyó a la prolongación innecesaria del conflicto.

Otro factor que prolonga el conflicto -que todavía está en juego- es la cuestión de la ayuda humanitaria, que tiene dos aspectos: uno es el alcance de la ayuda que ingresa a Gaza y el otro es cómo se distribuye esta ayuda. Desde el principio, Israel enfrentó una intensa presión estadounidense para transferir ayuda humanitaria y combustible a Gaza, a pesar de saber que gran parte de ello llegaría a Hamás y mejoraría su capacidad para sobrevivir en los túneles. La incapacidad del nivel político para resistir esta presión socavó uno de los puntos clave de influencia de Israel para obtener el regreso de los rehenes y prolongó la capacidad de supervivencia militar y civil de Hamás.

El control de Hamás sobre la ayuda humanitaria le da un respiro y mantiene su influencia y poder entre la población. Parte de la ayuda se desvía hacia las necesidades de la organización (alimentos y combustible), mientras que el resto Hamás lo distribuye. Utiliza la ayuda para reclutar nuevos operativos (proporcionándoles alimentos) y para reforzar su control sobre la Franja de Gaza y su población. Además, la ayuda no se distribuye de una manera que se alinee con los objetivos operativos de las FDI, lo que complica los esfuerzos para evacuar a civiles de zonas de conflicto, como el norte de Gaza, y obstaculiza las operaciones militares. La vacilación de las FDI a la hora de poner fin a este proceso imponiendo un gobierno militar parcial y temporal o asumiendo la responsabilidad de la distribución de ayuda prolonga la guerra y obstaculiza la capacidad de las FDI para lograr sus objetivos.

Otro factor que contribuye a la prolongación del conflicto es la cuestión de los rehenes. Las FDI han actuado con cautela durante todo el conflicto y continúan haciéndolo para evitar dañar a los rehenes. La planificación operativa de la maniobra terrestre y el uso de la potencia de fuego se han calculado para reducir el riesgo para ellos. Esta precaución probablemente resultó en la pérdida de oportunidades operativas y probablemente continuará influyendo en la conducta de las FDI en Gaza.

Un retraso de unos cuatro meses se debió a la presión estadounidense e internacional para evitar operaciones en Rafah y el Corredor Philadelphi. Esta presión fue impulsada principalmente por preocupaciones sobre daños a civiles y acciones que podrían obstaculizar posibles negociaciones sobre rehenes. Sin embargo, ahora parece claro que estas preocupaciones fueron en realidad una excusa de Estados Unidos y elementos de la comunidad internacional para imponer un alto el fuego a Israel. Se perdió un tiempo precioso antes de que las FDI comenzaran sus operaciones en esta área bajo un formato aceptable para Washington.

La preparación de las FDI para el conflicto en Gaza fue inadecuada, por decir lo menos. Esto se manifestó en varias áreas, incluida la acumulación de fuerzas.

En los últimos años, las FDI descuidaron sus fuerzas terrestres, en particular las unidades de reserva, debido a la creencia de que las guerras se pueden ganar con inteligencia, potencia de fuego remota y tecnología avanzada operada por unidades pequeñas. Esta percepción llevó a un cambio en los recursos de las fuerzas terrestres hacia la inteligencia y la potencia de fuego de precisión. Como resultado, se redujeron las fuerzas terrestres de las FDI, se disolvieron las brigadas blindadas y se redujo la adquisición de plataformas de combate clave (tanques y vehículos blindados). También se ha reducido el Cuerpo de Artillería e Ingenieros (principalmente equipos de ingeniería pesada), crucial para las operaciones terrestres en áreas complejas como Gaza y el Líbano. Decenas de miles de reservistas fueron liberados de las FDI y el entrenamiento de los que se quedaron también se redujo significativamente. Hay que decir la verdad: algunos altos comandantes de las FDI no lograron captar la amenaza en múltiples frentes y, en consecuencia, no entendieron la importancia de mantener la preparación de las fuerzas terrestres, particularmente en las reservas. Estos problemas de acumulación de fuerzas, junto con la falta de fuerzas terrestres suficientes, se encuentran entre las principales razones de la dificultad para llevar a cabo operaciones simultáneas en múltiples zonas de combate en Gaza. La falta de supervisión civil por parte del nivel político sobre el aumento de fuerzas de las FDI también contribuyó a la mala preparación del ejército.

Además de los problemas de acumulación de fuerzas, la falta de preparación en la planificación operativa para el uso de la fuerza exacerbó la situación. Esto fue evidente en dos áreas principales: primero, las FDI subestimaron la amenaza planteada por Hamás, en particular su infraestructura subterránea y su red de túneles. En segundo lugar (directamente derivado del primero) fue la ausencia de planes operativos para un escenario como el que se desarrolla en Gaza: la ocupación total de la Franja de Gaza y la destrucción de Hamás. Durante años, Gaza fue considerada un escenario secundario, con el Estado Mayor centrándose principalmente en el frente norte y en Irán, a expensas de la recopilación de inteligencia, la planificación operativa y la atención a Gaza. Como resultado, las FDI se han visto luchando por formular conceptos operativos actualizados e implementarlos durante el combate. Este abandono afectó directamente a la duración del conflicto.

En conclusión, la prolongación del conflicto en Gaza es el resultado de múltiples factores, pero la falta de voluntad de las FDI para hacerse cargo de la distribución de la ayuda humanitaria, como exige el derecho internacional, es la razón principal que impide la destrucción completa de las fuerzas militares y capacidades gubernamentales de Hamás. El nivel político tiene una gran responsabilidad en esto, debido a su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar a los militares y obligarlos a tomar las medidas necesarias en la esfera civil. Otros factores también contribuyeron, como se detalla en el artículo. Abordar estas cuestiones en la esfera civil es esencial para completar la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás.

Fuente: JISS – Jerusalem Institute for Strategy and Security