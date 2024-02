VIDEO hoy en directo: ¿Por qué amamos y nos preocupa tanto Israel?

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

La pregunta más extendida, sin la menor duda, entre los seres humanos es ¿Por qué amamos y nos preocupa tanto Israel?

La sensación de amor incondicional y preocupación por lo que está sufriendo el pueblo de Israel en estos momentos de la historia nos causa dolor y la nombrada preocupación, pero ¿Por qué? Todo parece indicar que algo dentro de mí se conmueve cada vez que escucho algo referente a Israel. La verdad oculta es que incontables personas en el mundo experimentan una extraña sensación de cercanía y empatía con Israel. Cada imagen que pasa por nuestra retina, cada canto o incluso olores de ciertas comidas despiertan sensaciones que no podemos entender y que apuntan hacia Israel.

Tal vez podríamos decir ¿Qué me pasa doctor? Todas mis emociones y pensamientos están en alguna forma relacionados con los que sucede actualmente en Israel, pero también con toda la historia que ha vivido un pueblo con el que me identifico, amo y preocupo ¿Alguien me puede explicar lo que me pasa? Hoy vamos a analizar esta cuestión de vital importancia y aportar luz en medio de tiempos oscuros.



Compartir