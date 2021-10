Por primera vez desde la decisión de suspender ventas en Israel, hablaron los fundadores de Ben & Jerry’s

11 octubre, 2021

Los empresarios se defendieron de las acusaciones de boicot antiisraelí en una entrevista con el medio Axios.

Los fundadores de la empresa de helados Ben & Jerry’s, Ben Cohen y Jerry Greenfield, dieron una entrevista por primera vez desde la decisión de la compañía de dejar de vender sus productos en zonas de Israel.

A principio de año, Ben & Jerry’s, lpropiedad de Unilever, tomó una polémica decisión que impacta directamente en el país. Según reportaron desde la compañía, decidieron dejar de comercial sus productos en «los territorios palestinos ocupados».

En diálogo con Axios, los empresarios defendieron la medida y aseguraron que no se trataba de un boycott contra Israel. “A Ben and Jerry’s y Unilever se los están caracterizando en gran medida por boicotear a Israel, que no es el caso en absoluto”, dijo Greenfield. Por su lado, Cohen aseguró que el problema es «la ocupación».

«Siempre estuvimos a favor de la solución de dos estados, pero la política del gobierno israelí ha sido respaldar los asentamientos en los ‘Territorios Ocupados'», afirmó. «Simplemente no queremos que nuestros helados se vendan en los Territorios Ocupados», agregó.

Consultados por la decisión de mantener negocios en zonas israelíes que no consideran «ocupadas», Cohen afirmó: «No estoy de acuerdo con el gobierno de EE. UU., pero no podíamos dejar de vender en EE. UU. Creo que está bien estar involucrado con un país o ser ciudadano de un país y protestar por algunas de las acciones del país».

«Apoyamos enormemente el derecho de Israel a existir, pero estamos en contra de una política en particular», añadió.

Finalmente se les preguntó por las acusaciones de antisemitismo que recibieron, siendo que tanto Greenfield como Cohen son judíos. “Entiendo que la gente esté molesta. Es un tema muy emocional para mucha gente y es un tema muy doloroso para mucha gente», dijo Greenfield.

“Es absurdo. ¿Qué, soy anti-judío? Soy judío. Mi familia es judía. Mis amigos son judíos», se defendió Cohen.