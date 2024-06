Por el amor de Andromeda. Reflexión.

«Frente a la costa de Jaffo hay una roca,y según la leyenda, Andromeda (en la mitología griega) era hija de Cefeo (Rey de Etiopía) y de la reina Casiopea, fue encadenada en ese lugar para ser presa de un monstruo de los mares conocido como Cetus.

Cetus había sido enviado por Poseidón el Dios de los mares, ya que las deidades y rivalidades peleaban entre sí.

Por fortuna, vino Perseo (un héroe griego) a su rescate, y la historia va concluir con el casamiento de Perseo y Andromeda, y ambos fueron bendecidos con varios hijos».

Andromeda.

Su significado es la mujer que puede con todo. Hay una constelación que lleva su nombre.

Para otros su infortunio radica en su belleza, pero por otro lado es el factor que la salva, ya que atrae a Perseo que la rescata en su caballo alado.

La Tierra de Israel.

Es la deseada por todos los hombres. Y se encuentra en la mira de todo el orbe y de todos los gobiernos y de todas las religiones.

Su belleza es la causa de tantos infortunios, ya que tantos han luchado por conquistarla (griegos,romanos,turcos, ingleses,etc,), y por otro lado es la arista que convoca a todos aquellos judíos que la aman, que no dudan en sacrificarse y arriesgarse y hasta dar la vida por ella.

Hoy, los soldados de las FDI, podríamos hacer una inusual y hasta osada comparación, son el personaje de Perseo que salva a su amada de las garras de un monstruo presto a devorarla (Hamás, Hezbollah, Irán y todos los palestinos en su conjunto).

Obvio, que muchos dirán que no hace falta recurrir a historias de griegos, pero la idea del que esto escribe, es resaltar la importancia de esta tierra Sagrada, que imanta como ninguna otra y lo hemos visto en la tragedia del 7-10, pero que al mismo tiempo ha mostrado una inusual y asombrosa y maravillosa convocación (o convocatoria) al sacrificio de cientos de sus mejores hijos.

Caída y resurrección. Final.

No cabe duda que estamos asistiendo a momentos cruciales de la historia de nuestro pueblo, y puede que también del mundo entero.

Y todos los que nos odian y manifiestan en contra de Israel, ocultan su enorme resentimiento, encono, y frustración (odio y antisemitismo), ya que en el fondo, ellos mismos saben que no pueden vencer la promesa divina.

Su violencia oculta su impotencia moral.

Se trata del nuevo ejército del Faraón en formato siglo XXI, y todos sabemos cual fue su final.

Andromeda es la damisela (muchacha con ínfulas de ser una señora dama), que siempre aguarda encadenada, ser rescatada por aquel que es su amado, y el pueblo israelí ha dicho presente, y se encuentra dispuesto a pagar un alto precio para no perderla.

El hecho de ser una damisela, es que a pesar de los siglos, es de esta forma como la vemos, no como una esposa que en ocasiones nos pesa, o la enfocamos desde lo rutinario. Por el contrario, la Tierra de Israel tiene esa virtud de ser como esa muchacha virgen, y ese amor de nuestra juventud, que perdura y que no muta ni se transforma ni envejece. Siempre se renueva y siempre nos renueva y revive nuestro amor por ella (a israelíes en particular, y a judíos en todo el globo en general). Y esta condición es sencillamente intolerable a los ojos de los pueblos del mundo, con muy pocas excepciones.

Am Israel Chai!

Dr. Natalio Daitch