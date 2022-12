EEUU: Piden al Congreso investigar a congresista electo que adornó currículo y mintió sobre sus orígenes judíos

30 diciembre, 2022

Residentes y líderes políticos del distrito que representará el congresista republicano electo George Santos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron que el Congreso se sume a las investigaciones sobre sus mentiras durante la campaña electoral y exigieron que se disculpe con la comunidad judía.

Santos ha estado en el ojo del huracán después de que el periódico The New York Times revelara que «embelleció» su hoja de vida con respecto a dónde había trabajado y sus estudios, y también fue acusado de mentir sobre su madre, al señalar que era judía y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En una conferencia de prensa en el condado de Nassau, en Long Island (Nueva York), donde se ubica el distrito electoral 3 que eligió a Santos, figuraron representantes de la comunidad judía como la senadora estatal Anna Kaplan, quien afirmó que la comunidad que apoyó al nuevo congresista fue víctima de sus mentiras y exigió «responsabilidad».

«Se nos debe una disculpa por sus mentiras reprensibles sobre su fe judía inexistente y su conexión completamente falsa con el Holocausto”, señaló Kaplan, que representa en el Senado estatal parte del distrito electoral de Santos.

También pidió que se disculparan los líderes republicanos de Nassau y los funcionarios electos que apoyaron a Santos, y les acusó de «descartar y minimizar» las preguntas sobre el político con tal de «cambiar este escaño en el Congreso a toda costa», ya que antes de su triunfo el distrito era demócrata.

Asimismo, exhortó a los líderes republicanos del Congreso que eviten que ocupe su escaño mientras las investigaciones están en curso.

Robert Zimmerman, el demócrata al que derrotó Santos, pidió también que el Comité de Ética del Congreso investigue a su rival político.

La Fiscalía de Nassau ya anunció una pesquisa sobre Santos, la Fiscalía del condado de Queens dijo que también lo está investigando y ha trascendido que la Fiscalía federal en Brooklyn está mirando las finanzas del político, que puso de su bolsillo 700.000 dólares para su campaña.

Santos ha dicho que su dinero proviene de su empresa, la Organización Devolder, pero ha proporcionado poca información sobre sus operaciones, de acuerdo con The New York Times. La Fiscalía federal no ha hecho ningún comentario.

El congresista electo admitió que había mentido para «embellecer» su currículo, pero se ha reafirmado en que no renunciará y que tiene previsto ser parte del nuevo Congreso en enero, mientras que sobre su fe ha dicho que es católico pero se describió como «judío» tras enterarse de que su familia tenía «antecedentes judíos». EFE