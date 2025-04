Pésaj invita a reflexionar sobre la libertad y la esperanza

Mañana se celebrará el segundo Pésaj desde el comienzo de la guerra, y millones de personas alrededor del mundo se reunirán en sus mesas de Seder para reflexionar sobre la esclavitud, la libertad, y la justicia social.

Este año habrá muchas mesas vacías. Alrededor de la región, miles de personas no podrán festejar en la seguridad de sus hogares. Entre ellas, 59 rehenes siguen cautivos en Gaza. Para ellos, las palabras de la Hagadá no son solamente un relato de hace miles de años, sino una dolorosa descripción de su cotidiano.

En medio de esta oscuridad, hay también un rayo de esperanza. Este año, treinta israelíes y cinco ciudadanos tailandeses, que fueron prisioneros de Hamás y otros grupos terroristas, podrán celebrar el Seder en casa, rodeados por lo que queda de sus familias. Estos sobrevivientes, que hace un año estaban bajo cautiverio, hoy tienen la oportunidad de compartir este momento de libertad.

Al igual que recordamos a nuestros ancestros en este festival de libertad, no podemos evitar pensar en aquellos que, aunque ya no están cautivos, siguen luchando por su libertad. A través de su sufrimiento, estas historias de exilio, de regreso y de reconciliación nos recuerdan que la libertad no es un estado dado, sino una conquista contínua.

Este Pésaj, mientras muchos celebran con sus seres queridos, otros siguen esperando con la esperanza de que el próximo año puedan estar libres, al igual que aquellos que, en tiempos pasados, cruzaron el Mar Rojo hacia una nueva vida. El dolor de la separación y la angustia por los cautivos siguen siendo parte de la narrativa de este Pésaj, pero la esperanza persiste.