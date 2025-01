Periodista libanés: “Hezbollah, único responsable de la destrucción del Líbano, vende a sus partidarios una falsa victoria”

Desde que el 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano, tras más de un año de combates entre Israel y Hezbollah, esta organización se ha presentado como vencedora y como la única fuerza que impidió a Israel ocupar el Líbano. En un discurso pronunciado el 29 de noviembre, el secretario general de Hezbollah, Na’im Qassem, afirmó que la victoria conseguida en esta guerra supera la conseguida en la guerra de 2006 entre Hezbollah e Israel. [1] Qassem repitió esta afirmación en un discurso del 14 de diciembre, en el que explicó que Hezbollah ganó porque Israel no logró su objetivo de derrotarlo. [2]

Estas declaraciones provocaron críticas y desprecio por parte de los opositores de la organización en el Líbano y en el extranjero, que dijeron que Hezbollah niega la realidad e ignora el hecho de que es quien arrastró al Líbano a una guerra mortífera, que causó una destrucción masiva a la propia organización y al país en su conjunto.

Entre quienes expresaron esta crítica se encuentra el periodista libanés Fares Khachan, editor y cofundador de Newsalist, un sitio web con sede en Suiza creado por periodistas libaneses que viven en Europa. En un artículo del 22 de diciembre, se burló de Hezbollah por sus persistentes esfuerzos para convencer a sus partidarios de su victoria a pesar del inmenso daño y destrucción causados ​​al Líbano por sus acciones «arrogantes», y a pesar del hecho de que el acuerdo de alto el fuego permite a Israel hacer lo que quiera en el sur del Líbano. Khachan también rechazó la afirmación de Hezbollah de que la organización y sus armas son la única defensa del Líbano. Asimismo, advirtió que Hezbollah está tratando de evitar el desarme como lo exige el acuerdo de alto el fuego para continuar usando sus armas para imponer su voluntad en el Líbano.

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Khachan:[3]

«Los ideólogos de Hezbollah están tratando de cambiar el léxico e introducir nuevas definiciones de palabras como ‘victoria’, ‘ganar’, ‘derrota’ y ‘pérdida’. Quieren jugar con la cabeza de sus partidarios, a quienes prometieron construcción, protección, [una oportunidad de] orar en Jerusalén, y que la ‘entidad sionista’ explotaría con solo presionar un botón. Lo hacen dando nuevos significados vagos a palabras claras y bien entendidas, para distraer a sus partidarios y evitar que realicen una evaluación realista y precisa de los desastrosos asesinatos, muertes, desplazamientos, destrucción, humillación y rendición”.

«Junto con esta ridícula diligencia en [reescribir] el léxico, Hezbollah está tratando de culpar a otros – [a saber] al pueblo, al ejército, a la FPNUL y a la comunidad internacional – por las continuas acciones militares y de seguridad de Israel al sur del río Litani, con el fin de afirmar que las armas de resistencia son la única defensa [del Líbano] y, por lo tanto, deben permanecer, continuar y aumentar”.

“¡Qué distorsión [de la realidad]!”

«Hezbollah es el único responsable de lo que está haciendo Israel. El pueblo no quería la guerra, el Estado no la decidió, el ejército no tiene las capacidades [para combatirla] y la comunidad internacional está interesada en salvar al Líbano de este partido [es decir, de Hezbollah]. Nadie [más] mintió sobre su fuerza o intenciones, Hezbollah es el único que se entregó a la hipérbole, las mentiras, las distorsiones y la arrogancia”.

«No hay necesidad de expertos en estrategia para entender que el acuerdo de alto el fuego es un acuerdo de rendición que Hezbollah firmó después de sufrir una derrota militar. Los detalles escritos [del acuerdo], y los entendimientos mutuos no escritos, dan al ejército israelí dos meses para completar lo que comenzó con la operación militar… [4] Hezbollah lo sabía. Fue informado de los detalles de las conversaciones y aceptó todos los artículos [del acuerdo]. Acordó de antemano que Israel haría lo que está haciendo hoy. Sus quejas actuales [de que Israel está violando el acuerdo] son ​​un engaño y un intento de salvar lo que queda de sus armas, para poder usarlas para imponer sus ecuaciones en el Líbano”.

“Hezbollah inició la guerra, considerándose el Todopoderoso y el Poderoso [dos de los nombres de Alá]. Ignoró las advertencias de todos, humilló a quienes se opusieron a las acciones militares que llevó a cabo en nombre de ‘la unidad de los frentes’, rechazó todas las propuestas que podrían haber evitado la guerra y llevó al gobierno libanés a un estado de desesperación con su terquedad, lo que provocó que el primer ministro interino Najib Mikati dijera, cuando la situación estaba al borde de [explosión], que ‘no tenemos más opción que permanecer en silencio, esperar pacientemente y rezar’”. [5]

“Hezbollah, que aceptó este acuerdo bajo los ataques que destruyeron Dahiyeh, Bekaa y el sur del Líbano, [ataques que] mataron a miles de libaneses y dejaron el destino de cientos desconocido, ahora quiere que creamos su declaración de que ‘la resistencia es la única que protege al Líbano’. ¡Está “protegiendo” [al Líbano] restableciendo la ocupación, destruyendo el país, matando a su gente y firmando un acuerdo de rendición y derrota!”

“Esta es la protección que Hezbollah está tratando de brindar al Líbano…”

[1] Véase el clip de MEMRI TV n.º 11605: Secretario general de Hizbullah Naim Qassem: Declaro oficialmente que la guerra es una victoria mayor que la que tuvimos en 2006; el enemigo no logró destruir a Hezbollah, 29 de noviembre de 2024

[2] Véase el clip de MEMRI TV n.º 11649: Secretario general de Hezbollah Naim Qassem: Ganamos la guerra; perdimos nuestra ruta de suministro militar debido a la caída de Assad, pero esperamos que el nuevo régimen no normalice las relaciones con Israel, 15 de diciembre de 2024.

[3] Newsalist.net, 22 de diciembre de 2024.

[4] El artículo 12 del acuerdo establece que Israel retirará gradualmente sus fuerzas al sur de la Línea Azul en un plazo de 60 días y, en paralelo, las Fuerzas Armadas Libanesas se desplegarán en posiciones al sur del Litani.

[5] Mikati dijo esto en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Stéphane Séjourné, celebrada el 15 de agosto de 2024 en un intento de evitar una mayor escalada después de que Hezbollah amenazara con una dura respuesta a la muerte de su alto comandante Fuad Shukr en un ataque aéreo israelí en Beirut.

Fuente: MEMRI