Peregrinos que no renuncian a Semana Santa, pese la guerra: “Amamos a Israel y a Jesús”

Pese a la brutal guerra desatada hace aproximadamente un año y medio por el grupo terrorista islámico palestino Hamás contra el sur de Israel y los 59 rehenes israelíes que siguen cautivos en Gaza, peregrinos locales y extranjeros no quisieron perderse este año la celebración del Viernes Santo en la Ciudad Vieja de Jerusalén, que ha contado con un amplio dispositivo de seguridad.



“Estamos aquí porque amamos a Israel y a Jesús. Este año tengo un grupo de 100 personas. Me decían que estaba loca por venir con un grupo tan grande, pero la gente no tiene miedo”, explicó Sueli Pasos, una brasileña afincada en Roma y propietaria de una agencia de viajes de peregrinos.



Los ataques de Hamás del 7 de octubre en 2023 y el inicio de la contraofensiva israelí en la Franja de Gaza hicieron que muchos de los peregrinos extranjeros cancelaran el año pasado sus viajes a Israel para celebrar la Semana Santa.



“Hemos esperado a que todo se calmara un poco”, dice Pasos sobre el porqué de venir este año a Jerusalén.



Como Pasos, también Mulu, una etíope peregrina cuenta emocionada que no se arrepiente de haber venido a Jerusalén, donde tiene previsto estar un total de once días, pese al momento tenso que vive el país.



“La gente es muy agradable y la ciudad es muy bonita. No me esperaba encontrar a tanta gente”, cuenta una de las hijas de Mulu.



Margaret, natural de Canadá pero que lleva viviendo casi una década en Israel, también reconoce estar sorprendida del ambiente festivo y de la presencia de más personas en la Ciudad Vieja de Jerusalén de la que se ha palpado este año, algo que achaca “a la necesidad de celebrar la vida” que tienen los peregrinos.



“El año pasado el ambiente era mucho más sombrío. Este año además vemos a muchos más judíos ortodoxos y a cristianos pasear por la Ciudad Vieja. Creo que este también es un buen momento para acordarnos del sufrimiento y del dolor que tantas personas están sintiendo ahora en Israel y Gaza”, indica.



Las cifras de visitantes, entre ellos turistas y peregrinos que Israel tenía por estas fechas antes del inicio de la guerra contra Hamás en Gaza, están muy lejos, de momento, de volverse a registrar.



Margaret, además, confía en que llegue pronto “el fin del conflicto” y que se pueda empezar a construir “un futuro lleno de paz” en la región.



La procesión, que recorre los pasos de Jesús hasta la cruz, arrancó en la iglesia de la Flagelación, que señala donde Cristo fue condenado, hasta la basílica del Santo Sepulcro, donde la tradición indica que fue crucificado, muerto y sepultado.



Las liturgias continuaron anoche en Jerusalén, incluyendo la ceremonia del funeral de Jesús en la basílica del Santo Sepulcro, previa a las ceremonias del Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora