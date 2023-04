Paul Stephen Rudd, actor, comediante, escritor y productor de cine estadounidense

15 abril, 2023

Estudió teatro en la Universidad de Kansas y en la Academia Americana de Artes Dramáticas, antes de hacer su debut como actor en 1992 con la serie dramática de NBC titulada Sisters.

Es conocido por sus papeles en las películas: Clueless (1995), Romeo + Juliet (1996), The Object of My Affection (1998), Wet Hot American Summer (2001), Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40 Year Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Role Models (2008), I Love You, Man (2009), This Is 40 (2012), The Perks of Being a Wallflower (2012), Anchorman 2: The Legend Continues (2013), Los principios del cuidado (2016), Mute (2018) e Ideal Home (2018).

Desde 2015, Rudd interpreta a Scott Lang/Ant-Man en el Universo cinematográfico de Marvel, en las películas Ant-Man (2015), Captain America: Civil War (2016), Ant-Man and the Wasp (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Traje que utiliza Rudd para la película Ant-Man. Foto: Lao Men Faei. Wikipedia – CC BY-SA 4.0

Además de su carrera cinematográfica, Rudd ha aparecido en numerosos programas de televisión, incluyendo la comedia de NBC Friends en donde interpretó a Mike Hannigan, adicional a esto ha tenido roles como invitado en programas como: ¡Tim and Eric Awesome Show, Great Job! y Parks and Recreation (en donde apareció como el empresario Bobby Newport) y ha sido anfitrión en Saturday Night Live. Rudd recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood el 1 de julio de 2015.

Nació en Passaic, Nueva Jersey, en una familia judía. Su padre, Michael Rudd, fue un guía turístico histórico y exvicepresidente de Trans World Airlines y murió de cáncer en 2008. Su madre, Gloria Irene (Granville), era gerente de ventas en la estación de televisión KCMO-TV en Kansas City.​ Sus padres nacieron en Inglaterra; su padre era de Edgware y su madre de Surbiton, ambos en Londres.​ Los padres de Rudd eran descendientes de inmigrantes judíos Ashkenazi que se mudaron a Gran Bretaña desde Rusia, Bielorrusia y Polonia. El apellido original de la familia de su padre, “Rudnitsky”, fue cambiado por su abuelo a “Rudd”, y el apellido de la familia de su madre era originalmente “Goldstein”.​ Al crecer, le encantaba leer los cómics británicos, The Beano y The Dandy, los cuales le enviaría su tío en el Reino Unido.

Cuando tenía diez años, la familia de Rudd se mudó a Lenexa, Kansas. Su familia también pasó tres años viviendo en Anaheim, California, debido a la ocupación de su padre.​ En el Área metropolitana de Kansas City, Rudd asistió al Broadmoor Junior High y se graduó de la secundaria en el Shawnee Mission West High School durante la promoción de 1987. Asistió a la Universidad de Kansas, donde se especializó en teatro. Estudió en la Academia Americana de Arte Dramático en Los Ángeles con su compañero actor Matthew Lillard.Rudd pasó tres meses estudiando teatro jacobeo en la Academia de Drama Británica Americana con sede en Oxford, Inglaterra. Después de graduarse, trabajó en múltiples lugares, incluyendo su trabajo en la carnicería de jamones de la Holiday Ham Company en Overland Park, Kansas.

Teatro

Rudd también ha aparecido en obras de Broadway, la primera fue The Last Night of Ballyhoo como Joe Farkas en 1997.​ Al año siguiente apareció en Twelfth Night con Kyra Sedgwick y Max Wright en el Lincoln Center Theatre.​ En 2006, apareció en la producción de Broadway de Richard Greenberg Three Days of Rain con Bradley Cooper y Julia Roberts en el Teatro Bernard Jacobs.​ En 2012, Rudd apareció en la producción de Broadway de Craig Wright Grace en el Cort Theatre.

Vida personal

En 2003, Rudd se casó con Julie Yaeger,​ a quien conoció poco después de trabajar en Clueless en la oficina de su publicista donde trabajaba Yaeger. Tienen dos hijos: un hijo, Jack Sullivan (n. 2006) y una hija, Darby (n. 2009).

Rudd es fanático de los Kansas City Royals de MLB y de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood el 1 de julio de 2015. Develó la estrella número 2.554 en la franja de placas del Bulevar de Hollywood. En esa ocasión, Rudd dijo: “Recuerdo que era un niño y caminaba por este bulevar y leía los nombres y pensaba en lo que pensaban tantos millones de personas, que es, ya sabes, ¿Y ese quién es?”.

Rudd es partidario de la Asociación de Tartamudeo para Jóvenes (abreviado en inglés: SAY), una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los jóvenes que tartamudean. Fue el anfitrión del sexto beneficio anual de bolos All-Star de la organización el 22 de enero de 2018. Comentó para la revista Vanity Fair que se convirtió en un defensor de la tartamudez de la conciencia después de interpretar a un personaje que tartamudea en una obra de teatro. Rudd también es fundador de la organización benéfica The Big Slick, un evento deportivo centrado en celebridades que se celebra en Kansas City cada junio para apoyar los trabajos del hospital Children’s Mercy de Kansas City.

Desde 2014, Rudd y su compañero actor Jeffrey Dean Morgan han sido copropietarios de la tienda Samuel’s Sweet Shop, una tienda de dulces en la ciudad de Rhinebeck, Nueva York, la cual salvaron de ser cerrada después de que el dueño anterior, un amigo suyo, muriera repentinamente.​

Fuente: Wikipedia