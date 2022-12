‘Paso a paso, el régimen perderá el control’: entrevista a una revolucionaria iraní

10 diciembre, 2022

Por Jonathan Spyer

“El problema no es solo el hiyab. Ese es un símbolo. El régimen iraní tiene la intención de controlar cómo viven las mujeres, y las mujeres dicen: ‘Soy humana y tengo derecho a vivir’. Esta vez es diferente”.

Kawthar Fatahi, de 33 años, ex maestra de Bukan, en la provincia de Azerbaiyán Occidental de Irán, es ahora una destacada activista y organizadora del Partido Kurdo Komala de Irán. Estamos sentados en su oficina en la sede del movimiento en Zergwez, provincia de Sulaymaniyah, al norte de Irak, a unos 50 km. de la frontera entre Irak e Irán. La base fue el objetivo de un ataque con misiles y drones iraníes el 28 de septiembre.

“Al principio pensé que era una motocicleta”, me dice. “Un horrible y débil zumbido. Pero era un dron suicida. Podías verlo en el cielo pero no sabías dónde iba a caer”.

El campo cerca de la frontera entre Irak e Irán es verde, frondoso y hermoso, en contraste con los paisajes desérticos un poco más al oeste. Pero dos días después de nuestra conversación, la base sería atacada nuevamente. La oficina de Fatahi está ubicada en uno de los edificios impactados por los drones.

En un tono tranquilo y mesurado, describe el estallido inesperado del levantamiento que siguió a los llamamientos de las organizaciones kurdas iraníes, incluida la suya, para protestar tras el asesinato de Mahsa Jina Amini el 16 de septiembre por llevar indebidamente su hiyab obligatorio.

Kawthar Fatahi (crédito: Jonathan Spyer)

“Al principio no era muy optimista. Pensé que podría estar limitado al Kurdistán. Pero ahora creo que es diferente’”, dice. “Nadie pensó que sería tan grande, porque una semana antes en Mariwan, otra niña fue asesinada y hubo protestas, pero solo en Mariwan. Nadie más los apoyó. Luego, los partidos kurdos convocaron una huelga, que fue completamente exitosa. Así que llamaron a las protestas. ‘Jin, jiyan, azadi.’ [‘Mujeres, vida, libertad’ – el eslogan principal del levantamiento]. Y luego, unos días después, escuchamos este eslogan kurdo en Teherán”.

A ella le preocupa, sin embargo, la limitada base de apoyo a la revuelta.

La mayoría de los jóvenes están protestando

“Solo son la Generación Z, de 15 a 25 años. Es necesario que las personas mayores participen en las protestas. Todos decidieron que no quieren el régimen. Pero la gente tiene miedo”. La ausencia de un liderazgo claro, muy comentado en los análisis occidentales del levantamiento, también es un problema.

“¿Quiénes son la alternativa al régimen? Todavía no es obvio… La gente en Irán tiene un poco de miedo al carisma porque así era Khomeini. Vieron su rostro en la luna, ¿sabes? Insisten en que no necesitan un líder carismático, que no nos volverán a engañar. Necesitamos un sistema, dicen. Un sistema democrático.

“Algunos entre los turcos [es decir, los iraníes azeríes] y los persas creen en el rey, el sha. Pero ni siquiera ellos quieren que sea rey, sino que tome el poder, un gobierno temporal. Y luego un referéndum. No tienen miedo de que algo pueda ser peor que el régimen actual porque nada podría ser peor que el régimen actual”.

La base en Zergwez alberga a hombres y mujeres jóvenes que han tomado parte en el levantamiento actual y que tuvieron que abandonar rápidamente Irán después de que las autoridades trataran de detenerlos. La propia Fatahi abandonó Irán por motivos similares algunos años antes de los acontecimientos actuales. Después de involucrarse en «el movimiento social, el movimiento verde», fue convocada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC por sus siglas en inglés) para ser interrogada y, con la ayuda de la organización Komala, huyó a través de las montañas Zagros hacia el Kurdistán iraquí.

“Cuando creces en Irán, como mujer, y especialmente como mujer kurda, te das cuenta de que las cosas no son normales, que no tienes un lugar”, me dice. “Así que piénsalo. ¿Por qué no tengo derechos básicos? Tenemos que llevar hiyab desde los primeros días. Y poco a poco empiezas a pensar que no eres nada. Cómo caminar, cómo sentarse, cómo comer. Estaba prohibido que las mujeres comieran en la calle”.

El propio Komala, junto con otros dos movimientos kurdos iraníes, el Partido Democrático Kurdo de Irán (PDKI) y el Partido de la Libertad Kurdo (PAK), han sido blanco de ataques con misiles y drones iraníes en tres ocasiones desde el estallido del levantamiento a mediados de septiembre. Un total de 21 personas han muerto en estos ataques.

Los medios del régimen iraní mantienen un constante redoble de acusaciones, según las cuales estas organizaciones están contrabandeando armas a través de la frontera hacia los manifestantes, y tratando de fomentar una insurgencia armada. Tasnim, por ejemplo, un canal asociado con el IRGC, informó el 22 de noviembre que los ataques armados contra los “grupos terroristas Demócrata y Komala con base en Irak se produjeron después de la entrada ilegal de los equipos armados de estos grupos en las ciudades fronterizas iraníes”.

Kawthar Fatahi y otros funcionarios de Komala, PDKI y PAK entrevistados por The Jerusalem Post en el Kurdistán iraquí a mediados de noviembre rechazaron estas acusaciones. Está claro a partir de estas entrevistas que las organizaciones kurdas no están liderando las protestas actuales, ni afirman estar haciéndolo. Sin embargo, están involucrados en actividades destinadas a ayudar al levantamiento.

“Tenemos ‘hospitales ilegales’”, dice Fatahi. “Pagamos a los médicos para que lleven ayuda a los heridos. Pagamos a las familias de los heridos. Ayudamos mucho al movimiento, pero no a través de la acción armada”.

Los tres movimientos tienen armamento ligero, incluidas ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes (RPG), como este autor atestiguó en sus bases. Mientras tanto, los manifestantes dentro de Irán son asesinados a diario. Ya han muerto más de 450 personas. Las organizaciones enfrentan un dilema. ¿Por qué no utilizar el armamento disponible para defender a los manifestantes? Y si no es ahora, ¿cuándo? por así decirlo. Le hago esta pregunta a Fatahi.

“La gente nos llama para que entremos, sí. Pero creemos que aún no es el momento”, responde ella. “El régimen crea escenarios falsos, diciendo que la gente de Komala llega con bombas y demás, con el apoyo de Estados Unidos e Israel. Ahora tenemos cuatro combatientes en la cárcel que se han visto obligados a decir: ‘Somos de Komala, nos entrenamos con Israel para venir y hacer explosiones’. Pero todo es falso”.

“La revolución de 1979 duró un año. Necesitamos las grandes ciudades. Necesitamos a Teherán. Todavía no es el momento. No debemos darle excusas al régimen. Debemos ir paso a paso”.

Las manifestaciones aún continúan y las tácticas del régimen están produciendo violencia en respuesta. Varios efectivos del IRGC han sido ultimados por los manifestantes tanto en Kurdistán como en las provincias de Sistán y Beluchistán. Los ataques aéreos contra posiciones kurdas iraníes al otro lado de la frontera van acompañados de un uso cada vez mayor de munición real contra los manifestantes. En el Kurdistán iraní esta semana tuvo lugar otra de las huelgas generales periódicas, y fue ampliamente observada.

Kawthar Fatahi, desde su oficina en Zergwez, junto al lugar donde impactó el dron, es cautelosamente optimista.

“Las manifestaciones deben ser continuas. El régimen iraní es muy débil ahora. Conozco a muchas personas que tenían un alto cargo en el régimen, en el IRGC, y que han dejado de trabajar con ellos. Si continúan las manifestaciones, y más gente se une a la revolución, y las huelgas continúan y se extienden, creo que poco a poco el régimen empezará a perder el control. Creo que va a suceder”.

Fuente: The Jerusalem Post