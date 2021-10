Para Michelle Bachelet, la lista negra de Gantz es «un ataque a la sociedad palestina»

27 octubre, 2021

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU criticó la decisión israelí de calificar seis organizaciones palestinas de terroristas.

Luego de la crítica de Estados Unidos, ahora fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU quien alertó por la decisión de Israel de señalar como terroristas a seis organizaciones Palestinas.

Michelle Bachelet apuntó contra lo que percibió como un «ataque a la sociedad palestina». Según la chilena, «la legislación antiterrorista no debe aplicarse a actividades legítimas de derechos humanos y ayuda humanitaria».

«Las organizaciones enfrentan consecuencias de gran alcance como resultado de esta decisión arbitraria, al igual que las personas que las financian y trabajan con ellas», ahondó Bachelet.

Para la expresidenta de Chile, «el trabajo crucial que realizan para miles de palestinos corre el riesgo de detenerse o restringirse».

La confección de esta lista negra se anunció la semana pasada. El ministro de Defensa, Benny Gantz, designó a seis organizaciones como terroristas por sus vínculo con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Estas son: Unión de Comités de Mujeres Palestinas; ADDAMEER – Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros; Centro Bisan de Investigación y Desarrollo; Organización al-Haq; Defensa de los Niños Internacional – Palestina; y la Unión de Comités de Trabajo Agrario.

Muchas de esas organizaciones reciben fondos de la Unión Europea. Esto que abrió un foco de conflicto con el organismo suprarregional, que se suma a las críticas de la UE por los asentamientos.

«Reclamar derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en el territorio palestino ocupado no es terrorismo y brindar asistencia legal a los palestinos detenidos no es terrorismo», indicó Bachelet.