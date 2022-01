Para la mayoría de los israelíes, el antisemitismo en Europa empeorará en el futuro

26 enero, 2022

El dato surge de una encuesta realizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén.

En la víspera del Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, el Foro Europeo de la Universidad Hebrea de Jerusalén realizó una encuesta sobre las percepciones de los israelíes sobre la tasa de antisemitismo en Europa y si ven el antisemitismo como la fuerza motivadora detrás de las políticas y críticas a Israel. En total, se encuestó a 1.000 adultos israelíes, judíos y árabes.

Los encuestados esperan que la vida judía en Europa enfrente más hostilidad en el futuro. El 53% de los encuestados judíos cree que la situación de los judíos en Europa empeorará, y solo el 25% cree que las cosas seguirán igual.

Cuanto mayor era el encuestado, y cuanto más judíos religiosos eran, más pesimista era su visión de la situación. Entre los encuestados árabes, la percepción dominante fue que la situación de los judíos en Europa se mantendrá igual (52%) o incluso mejorará (20%).

La orientación religiosa determinó qué países europeos eran vistos como más antisemitas. En general, Francia (39%) y Polonia (33%) lideraron el grupo entre los países europeos percibidos como los más antisemitas, con Alemania muy por detrás en el tercer lugar (15%).

Sin embargo, una mirada más cercana mostró que Alemania ocupaba el primer lugar entre los judíos ultrarreligiosos, Francia ocupaba el primer lugar entre los judíos religiosos y tradicionales, y Polonia lideraba el grupo entre los judíos seculares. Entre los encuestados árabes, clasificaron a Polonia y Alemania en los primeros lugares.

Criticar a Israel no es un acto de antisemitismo per se. Si bien solo un tercio de los judíos encuestados establecieron un vínculo directo entre las críticas a Israel y el antisemitismo, la mayoría de los judíos encuestados cree que a veces existe un vínculo entre los dos.

Judíos y árabes estaban divididos sobre si las políticas de la UE son antisemitas. Cuando se les preguntó si consideraban que las políticas de la Unión Europea eran antisemitas, un tercio (27 %) de los encuestados judíos rechazó la noción de plano, mientras que un número igual (27 %) cree que las políticas tienen motivaciones antisemitas. El 40% de los encuestados judíos dijeron que algunos lo son y otros no. La tasa de árabes que no vieron ningún vínculo entre las políticas de la UE y el antisemitismo fue significativamente más alta (53%). (5).

Gisela Dachs, profesora del Foro Europeo y autora principal de la encuesta, señaló: “Si bien la mayoría de los israelíes ven un vínculo entre las críticas a las políticas israelíes y europeas y el antisemitismo, los encuestados fueron mucho más matizados que los políticos de Israel. Los israelíes que están familiarizados con Europa también saben cómo distinguir entre los distintos países y eso se refleja aquí en la encuesta”.

Dachs agregó: “La percepción de que Francia encabeza la lista de naciones europeas antisemitas no me sorprendió. Durante mucho tiempo, ha sido un secreto a voces que Francia está plagada de antisemitismo, y no solo entre los políticos y las poblaciones de extrema derecha. Desde la Segunda Intifada de Israel en 2000, los judíos franceses han comenzado a sentir que puede que no haya futuro para la generación más joven en Francia y bastantes han emigrado a Israel para mantener su identidad judía”.

En cuanto al futuro de las relaciones entre Israel y Europa, la socióloga y directora del Foro Europeo, Gili Drori, explicó que “esta encuesta revela la urgencia de estudiar la multidimensionalidad de la relación entre Israel y Europa. Vemos que junto con las muy fuertes relaciones comerciales y los acuerdos formales entre Israel y Europa, los israelíes observan con gran alarma el aumento del antisemitismo y el creciente poder de la derecha política en Europa».

Los resultados son parte de una encuesta preparada por el Foro Europeo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La encuesta se realizó en entrevistas cara a cara en los hogares de los encuestados del 5 al 26 de octubre de 2021 e incluyó a 1006 hombres y mujeres, de 18 años o más, en una muestra aleatoria representativa de la población adulta israelí. El trabajo de campo fue realizado por el Instituto PORI y parcialmente financiado por la Fundación Hanns-Seidel en Jerusalén.