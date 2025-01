Para entender la futura política uruguaya

Breve historia de la izquierda – Frente Amplio

ETAPA ANTERIOR – Durante más de un siglo Uruguay estuvo gobernado por dos partidos: la gran mayoría del período por el Partido Colorado, y un pequeño porcentaje de tiempo por el Partido Nacional o “los blancos”. Entre medio hubo una pequeña etapa de vigencia de una modificación de la constitución que cambió el sistema presidencialista por un sistema de ejecutivo colegiado, con el que gobernaron de 1952 a 1957 seis miembros del partido ganador y tres del segundo en las elecciones.

Popularmente, ese sistema de gobierno fue denominado “la repartija”. Si bien originalmente la idea era democrática y de José Batlle y Ordóñez, la realidad fue que no funcionaba bien y se parecía más a una “repartija” entre los dos partidos mayoritarios.

En esta etapa hubo varios intentos de formar coaliciones de partidos chicos para tener más posibilidades, pero todos fracasaron. Entre ellos la Unión Popular encabezada por un ex legislador blanco (Enrique Erro) y luego Democracia Avanzada encabezada por los comunistas.

Tradicionalmente los partidos chicos cada uno por separado no pasaban de tener un máximo de 30.000 votos, y eso significaba uno o dos diputados en 99, y un máximo de un senador en 30. Esos partidos eran: Partido Comunista, Partido Socialista, Unión Cívica, y algún otro de escindidos de estos nombrados.

ETAPA DE FORMACION – En las décadas posteriores al gobierno colegiado había gran descontento con el gobierno, que se cristalizó con la formación del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971. La gran mayoría de militantes y simpatizantes venía de los partidos tradicionales, blancos y colorados, especialmente legisladores y juventud con ideas más populares que contrastaban con el conservadurismo de sus partidos, a los que se unieron la casi totalidad de los partidos menores. Brillaron en esa época personalidades como el general Liber Seregni, Zelmar Michelini, Hugo Batalla, Alba Roballo, escindidos del Partido Colorado, y Julio Castro, Enrique Erro salidos del Partido Nacional. A ellos se le sumaron los dirigentes de los partidos menores, y una larga lista de intelectuales como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Carlos Quijano.

En esa etapa no se veía ningún gesto o actitud que pudiera cuadrarse en antisemitismo. Había muchos activistas judíos, sionistas y no sionistas, entre los primeros algunos que luego fueron ministros y legisladores. Existía un “comité de base” judío, así era su nombre, donde actuaban juntos judíos de las dos tendencias y otros que no tenían mucha experiencia de militancia judía. En las actividades para lograr fondos para la coalición, el comité judío vendía “guefilte fish” que era elaborado por las señoras de la Institución Zhitlovsky en la cocina de esa institución y donadas al Frente.

ETAPA DE MADURACION – Se logró durante y después de la dictadura militar. En ese período fallecieron los más importantes fundadores de la coalición, algunos por obra de la dictadura, otros por muerte natural, a lo que se sumó el exilio de muchos.

Fue entonces que, junto a la desaparición de toda esa gente, desaparecieron ciertos valores que, si bien eran progresistas, de centro izquierda o izquierda moderada, dejaron a la coalición en manos de dos grupos que son los más fuertes políticamente: los marxistas (comunistas y socialistas) y los ex guerrilleros tupamaros. Si bien quedan algunos de centro-izquierda y moderados, no tienen la fuerza de los otros, por lo que quienes dominan todo el partido-coalición son los extremistas.

Por lo mencionado, ahora se ven claramente las actitudes antisemitas, y los pocos judíos que quedan son mayormente los comunistas del Zhitlovsky y unos pocos cuyo judaísmo es un accidente y que no integran ninguna institución judía en la que se podrían educar en los valores del judaísmo, ya sea religiosos o laicos, y en el valor de la existencia del Estado de Israel.

Cada declaración que sale del Frente Amplio con respecto a Israel, es copia fiel de otras de países donde gobierna la mal llamada izquierda. Y después de cada declaración, los judíos del Zhitlovsky que pertenecen al Frente tienen que sacar una declaración en la que normalmente (para ellos) le sacan el cuerpo al tema declarando que nada tienen que ver con Israel y menos con su gobierno. Lo que nunca queda claro es qué hace que ellos se consideren judíos. Después de la vuelta a la democracia sacaron un primer ejemplar en español de “Nuestro Amigo” que quería ser continuación del viejo y tradicional diario en idish “Unzer Fraint”. Recuerdo haberlo leído, y después de analizar el editorial saqué en conclusión que ellos eran judíos porque comían guefilte fish.

En síntesis, y para aquellos uruguayos que no vivían en Uruguay en esa época, hubo un Frente Amplio fundado y dirigido por idealistas que querían un país mejor gobernado, y lo que hay ahora es la suma de personas que se consideran progresistas, que se autodenominan izquierda, pero son la antítesis del Frente Amplio de Seregni, Zelmar Michelini y los otros.

Lamentablemente como judíos uruguayos que vivimos en Israel vemos con gran preocupación que quien será ministro de Relaciones Exteriores uruguayo a partir del 1º. de marzo es un judío antisionista. Nada bueno podemos esperar.

Mauricio Aliskevicius.