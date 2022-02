Para entender el triángulo Rusia-Irán-Israel

12 febrero, 2022

Por el teniente coronel (res.) Daniel Rakov

Mientras Teherán invierte esfuerzos para acercarse a Rusia, Israel debería mantener un diálogo con Moscú para salvaguardar su libertad de acción militar y diplomática en Siria, a pesar del creciente enfrentamiento entre Rusia y Occidente.

La visita del presidente iraní Ebrahim Raisi a Moscú del 19 al 20 de enero fue su primera visita diplomática significativa desde que asumió el cargo en agosto pasado.

En la reunión en el Kremlin con el presidente Vladimir Putin, Raisi declaró que no hay restricciones para el desarrollo de los vínculos con Rusia, a los que calificó de “permanentes y estratégicos”. Expresó su deseo de “aumentar varias veces el nivel de cooperación comercial y económica”. También afirmó que se había presentado a sus anfitriones rusos un proyecto de documento sobre la cooperación estratégica bilateral para los próximos 20 años. Esto era para reemplazar el acuerdo de asociación de 2001, que expiró en 2021.

El enfoque de Putin sobre la cooperación con Irán y el deseo de expandirlo fue más reservado. Los dos también discutieron las conversaciones en curso en Viena sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) sobre el programa nuclear de Irán. También discutieron las situaciones en Siria y Afganistán.

En un discurso ante la sesión plenaria de la Duma (la cámara baja del parlamento), que recibió una ovación de pie, Raisi predijo la disolución de la OTAN y habló de la experiencia compartida de Rusia e Irán de tener que lidiar con la política hostil de EE. UU. por las sanciones económicas.

También hubo un claro aspecto religioso en la visita. El jefe del Consejo Ruso de Muftis saludó a Raisi en nombre de los 20 millones de musulmanes rusos y realizó una sesión de oración con él en la Gran Mezquita de Moscú. Como resultado, Raisi fue el primer líder musulmán en interrumpir una reunión con Putin durante diez minutos para la oración vespertina en el Kremlin.

Raisi buscó lograr un avance en las relaciones bilaterales, que en las últimas décadas siempre se han visto en el contexto de la memoria histórica iraní de Rusia y la Unión Soviética como potencia imperialista de ocupación. Sin embargo, los opositores políticos de Raisi afirmaron que estaba poniendo en peligro a Irán al confiar su destino a los rusos.

El objetivo común de Rusia e Irán sigue siendo la oposición al dominio estadounidense de los asuntos internacionales. Sin embargo, ambos estados sufren sanciones económicas, aislamiento diplomático y amenazas de seguridad por parte de Washington.

Por lo tanto, la retirada apresurada de los estadounidenses de Afganistán fue percibida como una ganancia estratégica tanto en Teherán como en Moscú. Además, socavó la imagen global de la administración Biden y eliminó la presencia estadounidense cerca de sus países.

Durante las conversaciones nucleares en Viena, Rusia juega un papel activo como mediador. Rusia, el país más cercano a Irán entre los P5+1, ha culpado a Estados Unidos de la ruptura del acuerdo nuclear original y está a favor de la eliminación de las sanciones. Esto allanaría el camino para que las empresas rusas trabajen en Irán y permitiría a Teherán comprar armas fabricadas en Rusia.

Sin embargo, Rusia no quiere que Irán se vuelva nuclear. En cambio, intenta presentar la coordinación con los EE. UU. y los europeos como un ejemplo de cooperación práctica con Occidente, precisamente en medio de la actual crisis a gran escala de Ucrania.

Durante la última década, Rusia e Irán han estrechado su cooperación militar, defendiendo al régimen del presidente sirio Bashar Assad en Siria. En vísperas de la visita de Raisi a Moscú, tres buques de guerra rusos anclaron en el puerto de Chabahar en Irán y participaron en una maniobra conjunta con las armadas iraní y china en el Mar Arábigo.

En los últimos años, las flotas rusa e iraní han realizado ejercicios regulares similares, y China participa de vez en cuando. En octubre de 2021, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general de división Mohammad Bagheri, visitó Moscú y anunció que Teherán compraría aviones de combate y helicópteros de combate a Rusia. Anteriormente, ambos estados habían preferido una relación más discreta.

Raisi tenía expectativas de que la visita pudiera promover acuerdos de armas con Rusia ofreciendo financiamiento. En cambio, al regresar a Teherán, Raisi anunció que se alcanzaron importantes acuerdos sobre energía y agricultura.

Rusia se beneficia de las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní. Coopera estrechamente en los precios del petróleo con los estados del Golfo que los iraníes ven como su principal amenaza externa. Sin embargo, los comentaristas rusos expresaron dudas de que Rusia e Irán logren mejorar los lazos bilaterales, principalmente debido al temor de las empresas rusas a las sanciones de Estados Unidos. También evaluaron que Moscú no subsidiaría las adquisiciones militares iraníes, especialmente porque Teherán no paga sus deudas.

Los expertos rusos también se preguntaron cómo la ofensiva de encanto de Raisi encaja con los intentos de Moscú de mantener buenas relaciones con Israel y hacer la vista gorda ante sus ataques aéreos contra objetivos iraníes en Siria.

Como resultado, es probable que Rusia continúe adhiriéndose a su enfoque de mantener un equilibrio en sus vínculos con los dos países mientras trata de garantizar que el intercambio de golpes entre Teherán y Jerusalén en suelo sirio no se convierta en una escalada más amplia, que podría ser perjudicial para los intereses rusos.

En enero, la primera reunión de Putin con Raisi y su primera reunión con el primer ministro israelí Naftali Bennett en octubre muestran un tratamiento contrastante. Si bien la foto oficial de la visita de Raisi contenía una larga mesa vacía donde los líderes se sentaban separados unos de otros (con la explicación oficial de las restricciones de COVID-19), Bennett fue fotografiado en una conversación íntima con Putin en su retiro de verano en el balneario de Sochi en el Mar Negro.

Conclusión

La visita de Raisi mostró que Teherán está más ansioso por tener relaciones bilaterales más estrechas que Moscú. Pero, por supuesto, Putin estará encantado de promover los intereses económicos de su país. Aun así, entiende que Teherán carece de una alternativa real aparte de su dependencia de China.

Por otro lado, Putin tiene serias razones para no enfatizar el apoyo de Rusia a Irán. En consecuencia, cualquier expansión sustancial del comercio ruso-iraní, incluidos los acuerdos de armas, está en suspenso hasta que se alcance un gran avance en Viena.

En lo que respecta a Israel, el resultado de esta visita es mixto. No hubo presión pública rusa sobre Irán para que adoptara una mayor flexibilidad en el tema nuclear. Además, no se formularon críticas a los ataques israelíes en Siria.

Mientras Teherán invierte esfuerzos para mejorar las relaciones con Rusia, Israel tendrá que mantener un diálogo con Moscú para salvaguardar su libertad de acción militar y diplomática en Siria, a pesar de las crecientes tensiones actuales entre Rusia y Occidente.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security