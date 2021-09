Riesgos pandémicos

23 septiembre, 2021

Biden anunció una serie de medidas sin precedentes. Hizo mandatoria la vacuna para todas las empresas privadas con más de 100 empleados (o tests semanales). También para casi todos los empleados públicos.

Bernardo Kliksberg (*)

Biden anunció una serie de medidas sin precedentes. Hizo mandatoria la vacuna para todas las empresas privadas con más de 100 empleados (o tests semanales). También para casi todos los empleados públicos. Explicó que “se terminó nuestra paciencia”. La tasa de vacunación doble es 52% y se mueve muy lentamente. Tienen una vacuna el 65% y hay un 35% no vacunado, 80 millones. La probabilidad de que un no vacunado sea víctima mortal es 11 veces la de un vacunado. Los no vacunados, explicó, se ponen en peligro grave y facilitan la acción del virus, poniendo en peligro a toda la sociedad. La no vacunación está siendo impulsada en parte importante por las campañas de desinformación sistemática. Prolifera el invento de conspiraciones siniestras en los medios sociales, que buscarían dirigir la voluntad de las personas mediante las vacunas.

También Europa optó por políticas públicas activas. Países como entre otros Inglaterra, Italia, Francia, y Alemania, que han superado el 70%, siguen ampliando las medidas obligantes. Así Italia anunció que será obligada para el 100% de la población. Johnson subió fuertemente el presupuesto de salud inglés enfrentando las ideologías antidéficit de su propio partido.

Junto a vencer las renuencias antivacuna hay otros grandes problemas abiertos. Así la desigualdad y la pobreza crean precondiciones provirus, entre ellas: desnutrición, hacinamiento, polución, falta de agua potable e instalaciones sanitarias en vastas regiones de África, Asia y América Latina, que asimismo tienen políticas débiles de salud. La India y Brasil, líderes en víctimas, ejemplifican la situación. Brasil ya tiene 580.000 muertos. Bolsonaro estuvo negando y subestimando la pandemia. Las víctimas, la pobreza y la desigualdad crecen en el país. La India además de muy desigual tiene un muy bajo presupuesto de salud pública. América Latina, la región más inequitativa del globo con 38% de pobreza, tiene el 9% de la población mundial y el 33% de los infectados.

La OMS dice que las vacunas deben llegar cuanto antes al 70% de los habitantes de los países de bajo desarrollo, porque sino la epidemia tendrá en ellos campo libre. En África solo el 1.3% de la población está vacunada.

Los desafíos son diversos, y en tanto aumentaron globalmente los contagios, 271 millones, y los decesos 4.5 millones.

El cambio climático a su vez se está acelerando creando destrucción, mega incendios, sequías, inundaciones que afectan especialmente a los pobres, aumentando su vulnerabilidad a la pandemia.

Son imprescindibles cambios de fondo, en todos estos frentes por parte de los países más ricos. Según estima The Economist con solo el 0.13% del PIB de los miembros del G7 se podría financiar la vacunación del 70% mundial, meta fundamental para prevenir la extensión del Coronavirus. Salvaría infinidad de vidas y generaría multimillonarios ahorros. Sería la inversión más rentable de todas. 17.800% de tasa de retorno en 4 años.

Hay avances en marcha, pero se necesita mucho más y más rápido. Los nórdicos, Israel con sus nuevas campañas de tercera vacuna universalizada, Nueva Zelandia con sus cuidados extremos para lograr 0 virus, la vacuna mandatoria, el COPAX importante programa solidario de la ONU, son adelantos esperanzadores.

Como lo han enfatizado el Papa Francisco y la OMS, mientras exista vulnerabilidad por debilidad de las políticas preventivas, falta de vacunas, renuencia ante ellas, lentitud en las medidas anti cambio climático, están en riesgo pandémico no solo los más excluidos sino la humanidad toda.

(*) Asesor de diversos organismos internacionales. Doctor Honoris Causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Premio Internacional CORRESPONSABLES de España 2020. [email protected]