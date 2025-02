Otra vez el terror islámico golpea en Alemania

Las autoridades alemanas anunciaron este viernes que la investigación del atropello masivo cometido ayer en Múnich por un ciudadano afgano ha revelado la sospecha de una “motivación islamista”, aunque no hay indicios de que el detenido pertenezca a ninguna organización concreta.



Además, informaron de que el número de heridos ha ascendido a 36, entre los que se encuentran dos personas en estado crítico, entre ellas una niña de dos años.



En una rueda de prensa en Múnich, el vicepresidente de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales, Guido Limmer, afirmó que se está examinando “una cierta orientación islamista” del sospechoso, del que además se ha hallado un mensaje en el que se despidió de un familiar antes de los hechos.



La fiscal Gabriele Tilmann, de la Central para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo, también aludió a “indicios de una motivación extremista”, aunque admitió que menos de 24 horas después del ataque todavía no hay “respuestas concluyentes”.



En contra de las informaciones que habían trascendido en un primer momento, el detenido se hallaba legalmente en Alemania, donde trabajaba como vigilante en una tienda, y no contaba con antecedentes penales, según explicó, aunque había sido investigado por un presunto fraude laboral.



Tilmann afirmó que el sospechoso era muy activo en redes sociales, donde se definía como ‘bodybuilder’ y modelo de ‘fitness’, aunque también publicaba contenidos religiosos y gritó ‘Allahu Akbar’ (Dios es el más grande) al ser detenido.



“Ayer en el marco del interrogatorio ha admitido que embistió deliberadamente contra los participantes de la manifestación. Para ello ha aducido una justificación que yo resumiría como religiosa”, afirmó la fiscal.



El detenido, que este viernes comparecerá ante el juez de instrucción, actuó solo y hasta ahora no se han encontrado indicios de que perteneciese a ningún tipo de grupo organizado ni de que tuviera cómplices, concluyó Tilmann.



Según había informado ya ayer la policía, el sospechoso, un afgano de 24 años que llegó a Alemania en 2016 y que recibió un permiso de residencia después de que su solicitud de asilo fuese rechazada, se acercó con su vehículo a la cola de una manifestación de empleados públicos convocada por el sindicato Ver.di para pedir nuevo convenio colectivo.



Tras adelantar a los coches de la policía que acompañaban al final de la marcha, el sospechoso presuntamente aceleró para embestir a la multitud y fue detenido minutos después por la policía, que realizó un disparo de advertencia.



Hasta el momento se han registrado 36 heridos, entre ellos dos críticos, ocho graves y diez de gravedad mediana. EFE