Campeón de box ucraniano se alista para combatir: «Si me van a matar, no tengo más opción que disparar»

3 marzo, 2022

Oleksandr Usky, campeón mundial de peso pesado, decidió combatir por su país.

A causa de la guerra entre Ucrania y Rusia, muchos ciudadanos del primer país se alistaron para combatir la invasión enemiga. Uno de ellos es el boxeador Oleksandr Usky, campeón mundial que puso en pausa su carrera deportiva para defender a la patria.

Radicado en Kiev, donde se bombardea muy frecuente, el profesional aclaró: “Si van a querer quitarme la vida, o la vida de mis allegados, tendré que hacerlo. Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción”.

Con 35 años, el deportista ya ganó títulos unificados de peso pesado de la Asociación Mundial, de la Federación Internacional y de la Organización Mundial de Boxeo. Lo logró cuando derrotó a su colega Anthony Joshua en septiembre de 2021.

En diálogo con CNN, el ucraniano contó lo vivido estos últimos días: “Tal vez suene sentimental, pero mi alma pertenece al Señor y mi cuerpo y mi honor pertenecen a mi país, a mi familia. Así que no hay miedo, absolutamente ningún miedo. Solo hay desconcierto. ¿Cómo podría ser esto en el siglo XXI?”.

Y amplió: “El bombardeo es una locura. Acaban de bombardear la ciudad de Mariupol, uno de mis amigos recibió un cohete en su techo. No están jugando. Los rusos en realidad no saben exactamente lo que está pasando aquí. No están viendo lo que está pasando. Son víctimas de su presidente”.

Campeón olímpico en Londres 2012, Usky peleó por última vez en el choque contra Joshua. Se impuso en el mundial en dos ocasiones, nació el 17 de enero de 1987 en Simferopol cuando todavía Ucrania era parte de la Unión Soviética, y estaba por definir la revancha contra su último rival.