Nuevos estudios buscan comprender cómo se propagan las especies invasoras

¿Qué hace que las especies invasoras puedan propagarse y prosperar lejos de su hábitat nativo? Los seres humanos continúan transportando especies a nuevos entornos, tanto de forma intencionada como no intencionada, lo que puede causar daños ecológicos y económicos. Sin embargo, incluso con el crecimiento explosivo de las especies invasoras, todavía no sabemos mucho sobre qué rasgos hacen que los invasores más exitosos puedan prosperar y expandirse a nuevos lugares.

«Para comprender mejor las especies invasoras, debemos averiguar cómo cambian los rasgos en las poblaciones invasoras, ya que algunos individuos sobreviven al transporte y se establecen y se propagan a nuevos hábitats, ampliando así su rango. Cuando esto sucede, los rasgos pueden cambiar a medida que las especies se adaptan al entorno». Por ejemplo, la capacidad de dispersión y las defensas contra depredadores y parásitos pueden ser particularmente importantes durante la expansión del rango», explica la Dra. Monica Mowery , becaria postdoctoral Zuckerman STEM en el laboratorio del Prof. Michal Segoli en Ben-Gurion.

La araña viuda marrón, Latrodectus geometricus, es una especie invasora con veneno neurotóxico y está relacionada con la viuda negra más conocida. La viuda marrón es probablemente del sur de África, y desde la década de 1930 se ha extendido a muchas regiones del mundo, incluidos Israel y los Estados Unidos, principalmente a través del transporte mediado por humanos. Al estudiar una especie globalmente invasora como la viuda marrón, es posible usar la invasión como un experimento natural para responder preguntas ecológicas y evolutivas, y manejar mejor a otros invasores globales.

En los EE. UU., las viudas marrones se encontraron por primera vez en Florida en la década de 1930. Para el año 2000 habían llegado a California, a 3.500 kilómetros de distancia. En Israel, las arañas se detectaron por primera vez en Tel Aviv en 1980 y, más recientemente, se han extendido hacia el sur a través del desierto de Negev hasta Eilat y hacia el norte hasta Haifa. Las viudas marrones viven en altas densidades en hábitats urbanos como parques y áreas de juego y pueden desplazar a las especies de arañas locales. Como resultado, pueden tener efectos negativos tanto en los humanos como en los ecosistemas que invaden.

Además de propagarse con los humanos, las arañas comúnmente se dispersan solas usando seda cuando son juveniles, a menudo poco después de emerger del saco de huevos. Las arañas pueden dispersarse distancias cortas haciendo rápel, uniendo hilos de seda a objetos cercanos, o largas distancias volando en globo, donde sueltan hebras de seda, e incluso pueden viajar cientos de kilómetros. Incluso Charles Darwin quedó fascinado cuando las arañas pasaron volando junto al HMS Beagle. La propensión a la dispersión es un factor clave en el éxito de la invasión, pero rara vez se estudia en el campo. En un estudio publicado recientemente, Mowery descubrió que las arañas viudas marrones de una población invasora reciente en el desierto de Negev se dispersaron aéreamente bajo un rango inusualmente amplio de temperaturas, velocidades del viento y durante el día y la noche (Mowery et al 2022, Ethology).

Saco de huevos de viuda marrón puntiagudo. Foto: Monica Mowery





En otro nuevo estudio sobre el comportamiento animal (Mowery et al., 2022), Mowery, en colaboración entre la profesora Yael Lubin de la Universidad Ben-Gurion, la Dra. Ally Harari del Centro Volcani y Maydianne Andrade y Andrew Mason de la Universidad de Toronto Scarborough, probó cómo cambian los rasgos de las arañas invasoras en una amplia escala geográfica en dos continentes. Compararon ocho poblaciones de viudas marrones invasoras, cuatro en los Estados Unidos y cuatro en Israel, para las cuales se conocen las primeras fechas de detección. Para probar qué rasgos cambiaron durante el proceso de invasión, recolectaron arañas de estas poblaciones y midieron su tendencia a dispersarse, así como los rasgos que pueden afectar la supervivencia y el establecimiento, como el tamaño del cuerpo de la araña y los rasgos relacionados con la reproducción y la fecundidad en el laboratorio.

«Descubrimos que las arañas de poblaciones recién establecidas en Israel se dispersaron a un ritmo mayor y se dispersaron más rápido que las arañas de poblaciones establecidas más antiguas. Este no fue el caso en las poblaciones de EE. UU. Las arañas en poblaciones establecidas más recientemente en Israel eran más grandes que las en poblaciones más antiguas, pero no hubo patrones consistentes en las poblaciones de EE. UU. También encontramos que las arañas de poblaciones establecidas recientemente variaban más en los rasgos del saco de huevos, lo que puede ser beneficioso en un entorno nuevo e impredecible. tiempo de establecimiento de la invasión en Israel, pero no en los EE. UU. La falta de diferencias en los EE. UU. podría explicarse por las grandes distancias geográficas, la larga escala de tiempo de la invasión y la probable ocurrencia de múltiples invasiones», explica Mowery.

Las interacciones con competidores nativos y depredadores pueden afectar el éxito de la invasión. Después de la colonización, las especies invasoras se propagan a nuevos lugares, donde pueden tener una ventaja sobre las especies nativas. Una posible ventaja es la evitación de parásitos o mejores defensas contra ellos. En un nuevo estudio en Behavioral Ecology, Mowery, Valeria Arabesky, el Prof. Yael Lubin y el Prof. Michal Segoli probaron esta idea al comparar las defensas de la viuda marrón invasora y una araña viuda blanca nativa. Descubrieron que un enemigo natural común, una avispa parasitoide, prefiere los sacos de huevos de la araña viuda blanca nativa en comparación con los de la araña viuda marrón invasora. Más avispas y más grandes emergieron de los sacos de huevos de viuda nativos, lo que indica que la especie es un mejor huésped para la avispa.

«Una vez que sepamos qué combinaciones de rasgos conducen al éxito de la invasión, podremos predecir mejor las posibles especies invasoras y gestionar las especies que ya se están propagando», concluye Mowery.