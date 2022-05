Nueva docuserie «Gigante» narrará etapas de la inmigración latina en EEUU

14 mayo, 2022

Mostrará imágenes inéditas del conductor del programa chileno "Sabado Gigante", conocido como Don Francisco.

La nueva docuserie «Gigante», inspirada en el legado del famoso programa de televisión «Sábado Gigante», narrará cuatro etapas distintas de la inmigración latina en Estados Unidos y contará con imágenes inéditas de los archivos personales de su conductor, el chileno Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco.



Onyx Collective, una nueva marca de contenido formada bajo Disney General Entertainment Content (DGE), anunció en un comunicado que adquirió para su difusión esta docuserie de cuatro partes que explica el impacto político y cultural de «Sábado Gigante».



«Gigante» explica cómo inmigrantes de diferentes países latinoamericanos «crearon una tenue alianza que llegaría a aprovechar el capital social, la pericia económica y la influencia política que cambiaron para siempre a Estados Unidos», reza el comunicado.



Con la participación «ilimitada» del propio Kreutzberger, el acceso a los archivos de 53 años de «Sábado Gigante» y «un enorme conjunto de celebridades de primer nivel», «Gigante» explora cómo el programa de variedades de mayor duración en la historia de la televisión «ayudó a dar forma a un nuevo grupo demográfico y se convirtió en una fuerza política», añade.



«Estoy en un momento de mi vida en el que es más interesante mirar hacia atrás, donde tengo la perspectiva completa no solo de mis 60 años como profesional, sino también donde puedo analizar completamente la carrera récord de Don Francisco y ‘Sábado Gigante’ y lo que significó para tanta gente», expuso Kreutzberger.



Ya el octogenario presentador repasó su amplia carrera televisiva y los desafíos que ha enfrentado en un reciente libro biográfico publicado en 2021 bajo el título de «Con ganas de vivir».



Ahora da un paso más al llevar su programa «a una audiencia completamente nueva», según dijo en el comunicado al agradecer a Onyx Collective por este empeño.



La serie, que no tiene fecha de salida, se transmitirá exclusivamente en EE.UU. a través de la plataforma Hulu, en América Latina por Star+ y «en todos los demás territorios» en el canal de streaming de Disney+.



Cuenta con la dirección de Kareem Tabsch y Alex Fumero («Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado»), a quienes corresponde además la idea de la docuserie, y está producida por Foton.Pictures y Trojan Horse.



«‘Gigante’ es la historia definitiva del origen latino contada a través de la lente de ‘Sábado Gigante’, uno de los programas más queridos en el mundo de habla hispana y un componente esencial de todos nuestros hogares», puntualiza Tabsch.



«Hispanos. latinos. latinxs. Como sea que nos llamen o como nos llamemos a nosotros mismos, muy pocas personas entienden quiénes somos y de dónde venimos, incluidos nosotros», dice Tabsch.



Según explica este cineasta nominado al Emmy, la serie narra «cómo un inmigrante chileno judío en Miami logró dar forma al modo en que millones de otros inmigrantes de decenas de nacionalidades de todo el hemisferio occidental se identificaron a sí mismos, acercándonos a todos y cambiando para siempre el rostro de Estados Unidos y América Latina en el proceso».



Por su parte, Carlos Enrique Cuscó, director general de la productora Foton.Pictures, señaló que «Gigante» es «un proyecto muy personal» y «forma parte de nuestro ADN como empresa».



«Traer historias impactantes y relevantes al primer plano con socios creativos tan talentosos como Kareem y Alex es la razón por la que entramos en este negocio», afirmó Cuscó. EFE