Novedades del Teatro Beit Lessin

Presentó la nueva temporada 2025-26 en una conferencia de prensa. Un interesante, variado y muy rico programa con muchas obras israelíes, adaptaciones fílmicas, la realidad política y temas sociales. Por Chiquita Levov texto y fotos.

Tzipi Pines directora del teatro Beit Lessin que lleva el nombre de Baruch Ivcher, expuso un resumen sobre el año 2024 que fue muy exitoso a pesar de la guerra. Se representaron unas 997 obras la mayoría en las salas del teatro en Tel Aviv pero también en otras localidades. Se recaudó 61.000.000 shekels y se puede decir que no hubo déficit. Además declaró que el motivo temático del programa es “Teatro que encuentra la realidad”. Confesó que en su larga función como directora descubrió que hay muchas mujeres con grandes talentos por lo que el equipo de su teatro incluye mucha actividad femenina, especialmente en la dirección. Destacó que la nueva temporada consta de varios marcos: el de nuevas obras israelíes, el “de la pantalla al escenario” que son fascinantes adaptaciones de películas y series a presentarse en escena. La realidad también tendrá su lugar de honor con obras que implican una declaración política. Y muy importante es la mirada puesta en la sociedad con obras de teatro que tratan temas sociales. Más datos: https://www.lessin.co.il/

Ashkenazi,y Brodetzky y Azarzar

Entre las novedades que el público podrá presenciar en la temporada 2025-26 se destaca el regreso de Lior Ashkenazi al teatro, tras una larga época en la que este gran actor se dedicó a presentarse solo apoyando a las víctimas. Ahora actuara en la obra “Amadeus” bajo la dirección de Ronnie Brodetzky. La actriz Magi Azarzar y Dor Harari protagonizaran una versión local del musical más grande de todos los tiempos “West Side Story” (Amor sin barreras) de Bernstein y Sondheim. Avi Kushnir actuará en una nueva comedia original, escrita por Daniel Lapin, y dirigida por Tamar Keinan. Agam Rodberg será la protagonista de “Valeria Gets Married” obra de Michal Vinik, basada en el exitoso y premiado filme homónimo también de su autoría. La obra dirigida por Ilil Semel.

Ishai Levy, Kushnir y Lapin

En las salas de ensayo, actualmente se está trabajando en dos nuevas obras israelíes: “Emma” del autor y director Hillel Mittelpunkt uno de los pilares de la dramaturgia israelí, que estrena en el Beit Lessin en abril, esta su nueva obra, escrita para Yona Elian-Keshet. Interpretará a una excantante cuyos desafortunados arrebatos arruinaron su carrera y regresa a Israel tras años de exilio forzado. Al reencontrarse con sus hijas adultas, se revelan secretos del pasado. “Reina de la belleza de Jerusalén” el “bestseller” escrito por Sarit Ishai Levy que se convirtió en una muy popular serie de televisión, subirá a escena bajo la dirección de Udi Gottshalk. La historia de Luna, conocida por todos como la Reina de Belleza, de una familia sefardí de Jerusalén.

Mittelpunkt y Rodberg

Beit Lessin inauguró el año con dos nuevas obras que se estrenaron en febrero: La comedia original “Buenos chicos” de Oren Yaakov y “All About Eve” de Mary Orr. Buenos Chicos (Good Guys) es una adaptación teatral de Yaakov de la exitosa película, creada tras el gran éxito de “Zero in Human Relations”, otra genial adaptación que pronto cumplirá 500 funciones, y “Blues for Great Freedom” basada en el filme de Renan Shor. Ambas cautivaron al público joven en los cines y ahora en el teatro. La obra revela el mundo del emparejamiento en la sociedad “jaredí” a través de la historia de un estudiante de yeshivá asquenazí que se enamora de una joven marroquí.

All About Eve

“All About Eve” (“Eva al Desnudo” o “La malvada” en España y Sudamérica.) es una película muy premiada, estrenada en el año 1950 dirigida por Mankiewicz y protagonizada por Bette David y Anne Baxter. El guion está basado en un cuento de Mary Orr inspirado en la historia real de la que había sido la secretaria y luego rival de una actriz famosa en su tiempo. En la obra Margo interpretada magistralmente por Magi Azarzar, es una veterana y popular actriz admirada por Eva (Suzanna Papian) quien también aspira a triunfar en los escenarios. Eva logra su amistad, se vuelve su confidente y el vínculo entre ambas se fortalece, pero poco a poco se revelan sus verdaderas intenciones. Una obra que cuenta con nuestra calurosa recomendación, ya que todo en ella, actuación, escenografía, iluminación etc., es de alto nivel teatral. La dirección es de Ronnie Brodetzky y la traducción de Dori Parnes.