Noches inolvidables en el Festival “De Jaffa a Agripas”

30 septiembre, 2021

Un festival de danza diferente con obras presentadas en espacios poco convencionales en el shuk Majané Iehuda y en el Beit Alliance, iniciativa de·”Catamon”, bajo la dirección de Elad Schechter.

Chiquita Levov – Texto y fotos

El festival titulado “De Jaffa a Agripas” se llevará a cabo este año en su octava edición, y nuevamente se ubica en el mercado Majané Iehuda para presentar obras de danza a través de las que continúa fomentando un especial encuentro “entre cuerpo y lugar”.

Jackie en el mercado

Una iniciativa especial del Grupo de Danza “Catamon”, que ofrece un concepto nuevo. Es una organización cultural fundada por el coreógrafo Schechter en Jerusalén en 2012, que reconoce que la danza permite reuniones informales y experiencias compartidas, a través de las cuales se pueden impulsar y mediar cambios sociales entre diferentes comunidades. El festival se lleva a cabo entre el 5.10 y el 7.10.

El shuk Majané Iehuda

Más datos en https://catamon.com/category/festival/festival-2021/

“Jackie Kennedy” en el Alliance

Elad Schechter, director artístico del Festival, declara: “Las epidemias no son ajenas a Jerusalén. A lo largo de 3000 años de historia la ciudad ha conocido a muchas y siempre las superó. Lo hizo con su terquedad por explorar el campo del conocimiento llamado espiritualidad. Los artistas tienen la capacidad sensible de conectar y salvar las brechas de comunicación. He trabajado con determinación fomentando las colaboraciones interculturales y creando experiencias intensas de cuerpo y lugar. Experiencias que dejan movimiento y huella en el mundo físico, y en el mundo espiritual que nos rodea. En nombre del espíritu de la humanidad, los invitamos a Jerusalén, para celebrar la octava edición del Festival de Jaffa a Agripas, a través del cual queremos asegurarnos de que las diferentes culturas y la convivencia vuelvan a ganar”

El festival vuelve a ser una oportunidad para disfrutar de una experiencia que estimula todos los sentidos. En este momento, es de gran importancia la celebración del festival, que tiene que ver con la cultura creativa, en el centro más auténtico y vivo de Jerusalén, el mercado Majané Iehuda.

Este año se podrá ver la pieza itinerante “Jackie in the Market”, el personaje “Jackie Kennedy” dirige un recorrido por el mercado entre rincones ocultos y “Área gris” de Sofi Krantz, miembro de la directiva del festival.

Cuatro mujeres en el área gris están lidiando con los restos de la cuarentena, con la preocupación obsesiva por el cuerpo y más.

A pesar de la epidemia, el festival también logró traer dos obras internacionales de Edward Ho y el bailarín y actor de Montreal Jason Martin.

Presentarán en el “Beit Alliance” su obra durante los tres días del festival. Jason Martin trae “Claim for Non-Acceptance” una exposición individual multidisciplinar que se centra en los ciclos de transformación, metamorfosis y renovación.

Un eje central de reflexión gira en torno a la resiliencia y la adaptación de la condición humana al cuerpo, la materia y la ecología.

El mercado de noche

Es una obra en la que la operación pasa de la adaptación a la interdependencia, la vulnerabilidad a la crueldad, la provocación a la resignación. Edward Ho presenta “Kadima” una obra que encarna la lucha constante del ser, frente a la búsqueda de formas de evolucionar.

El bailarín se siente abrumado por el deseo de seguir avanzando, una obsesión que surge por la vida a través del cuerpo, cuando se encuentra en un entorno inestable, se debate entre sus diversas emociones.