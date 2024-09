Nobody Want This: el estreno de Netflix que cuenta con la asesoría de un rabino real

El actor Adam Brody en la proyección de Jennifer's Body. Foto: Michael Vlasaty, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Estrenada el 26 de septiembre de 2024 en la plataforma de streaming Netflix, Nobody Wants This es una serie de televisión de comedia romántica estadounidense creada por Erin Foster, protagonizada por Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe y Timothy Simons, centrada en la relación improbable entre una mujer agnóstica y un rabino poco convencional.

Rápidamente la serie ganó notoriedad, y dentro de la comunidad judía, llamó la atención por la autenticidad con la que retrata las complejidades de una relación interreligiosa.

Y esto tiene que ver con que Foster, la creadora de la serie, se inspiró en su propia experiencia. Ella se enamoró y se casó en Los Ángeles con un hombre judío, se convirtió al judaísmo por amor. Aunque su esposo no es rabino, Foster basó en parte el personaje de Joanne en sí misma.

Además, Foster contó que el show cuenta con la asesoría del rabino Steve Leder, miembro de la sinagoga Wilshire Boulevard Temple en Los Ángeles, templo en la que la cineasta hizo su conversión.

Leder supervisó que los detalles judíos en la pantalla fueran precisos y ayudó a que la representación del rabino Noah y su lucha interna por mantener su fe fuera lo más realista posible.

