Noah Gordon muere a los 95 años, anuncia su familia

23 noviembre, 2021

El escritor estadounidense Noah Gordon, autor de numerosos best-sellers, falleció a los 95 años «en la intimidad de su hogar», anunció su familia en un comunicado en la página web www.noahgordon.com.

La familia, que recuerda que acababa de celebrar su 95 cumpleaños el 11 de noviembre, señala que «deja un inmenso vacío, y su recuerdo será una bendición para su familia que tanto lo quiso», señala en su página web, que también tiene una versión en español.



Autor de superventas como «El médico», «El último judío» y «El chamán», Gordon fue particularmente exitoso en España, donde la Editorial Roca, que publicó casi toda su obra, colgó un tuit donde expresa su «inmensa tristeza» pero recuerda que el escritor «deja un legado maravilloso».



Gordon, de una familia judía, fue traducido a numerosos idiomas y su obra «emocionó a millones de lectores en todo el planeta», señala la familia.



Autor habitual en los expositores de los aeropuertos de todo el mundo, la obra de Gordon fue adaptada al cine en varias ocasiones; de ellas, la más exitosa fue la película El médico (o «El sanador»), dirigida por Philipp Stolza y protagonizada por Tom Payne, Ben Kinglsey y Olivier Martinez.



Como suele ser habitual entre los autores de credo judío, el mundo hebreo, y sobre todo en tiempos medievales, fue uno de los preferidos por Gordon para crear su mundo literario.



Y sin embargo, no quiso ser comparado con otros autores americanos que exploraron el alma judía hasta extremos obsesivos, como Philip Roth o Saul Bellow, y él decía que no se veía ni como un historiador ni como un embajador hebreo, sino un contador de historias, más al estilo de un Ken Follet.



«Yo quería escribir sobre el sentido de pertenencia y lo que significa ser americano», dijo el pasado año al portal web www.jewishboston.com, fundado por la comunidad judía de su ciudad, Boston.



De entre todas sus obras, «El rabino» fue la única que tuvo verdadero éxito en Estados Unidos, donde llegó a estar 26 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times en 1965, pero ese éxito ya no se volvió a repetir.



Distinto fue el caso en Europa, y principalmente en Alemania: «El médico» (su cuarta obra) vendió 6 millones de copias en su edición alemana en 1986 antes de que hubiera alcanzado 10.000 libros en Estados Unidos. EFE