Noa Peled, la cantante israelí que viajó cinco veces a Brasil, ama la naturaleza y trabaja con chicos como su otra pasión

9 marzo, 2022

«La música me elige a mí, yo a ella no la elijo».

Noa Peled parece un nombre completo chico, pero si la conocen mejor y la escuchan hablar sobre su pensamiento de la vida, su identidad es más inmensa de lo que uno se puede imaginar. “Cantar es mi forma de vivir la vida”, así de simple se presenta la artista israelí.

En medio de la entrevista con AURORA, la cantante revela que descubrió la música de Brasil dos veces. “De joven por unos músicos israelíes y sola después cuando estaba en el ejército y ahí empecé a entender la lengua portuguesa”.

Foto: Instagram @noa_peled_music

De familia árabe, aunque sin expresarse 100% con ese idioma, Peled prefiere el hebreo: “Traduzco música y poesía en hebreo”. Nacida en Israel, la “Morocha” también desarrolla su conexión con Brasil: “A Brasil fui como mochilera por ocho meses la primera vez. Y luego estuve cuatro veces más ya como cantante”.

Foto: Instagram @noa_peled_music

Y amplía en dicho concepto: “Entreno portugués con colegas israelíes, al principio no sabía nada del idioma. La gente me pregunta por qué no me mudé a Brasil si hablo portugués. Pero me siento muy conectada con la naturaleza, gente y cultura israelí”.

Foto: Instagram @noa_peled_music

Por otro lado, en cuanto a su vida en Israel, ella la describe así: “En Israel tenés todo: dos mares, dos tipos de desierto y mucha variedad de cosas para vivir. Israel es muy chico, pero con una inmensidad de plantas, pueblos, inmigrantes, comidas, idiomas y acentos impresionante”.

Foto: Instagram @noa_peled_music

Pero en referencia al pueblo israelí, Noa analiza los pros y contras de este, aunque se siente en casa: “La gente de Israel es muy solidaria y amable, pero también tiene su costado desafiante. La gente tiene mucha innovación tecnológica, pensamiento renovado y te ofrecen ayuda sin importar de donde sos. El calor humano es inmenso y hablar hebreo me hace sentir en casa”.

Foto: Instagram @noa_peled_music

Claramente, el tema central de la entrevista es la música y las creaciones que la cantante realizó en su carrera artística. “No hay una razón de la conexión entre mi música con la naturaleza local, es algo sentimental, la música me elige a mí. Las personas israelíes quieren que cante en portugués y los brasileros quieren que cante en hebreo”.

Por su parte, la naturaleza israelí no la cambia por nada. Y se explaya en este punto, además de revelar su otra pasión laboral: “La naturaleza me enseña a recordar en mí misma, crea más paz interior y me hace estar más quieta para crear canciones. Siempre tengo nuevas ideas, no siempre realizar todas, pero no todo es música: trabajo con chicos también”.

Más allá de lo anterior, Peled detalla con quién y cómo se desempeña en la música. “Tengo una banda de cinco personas conmigo y también me encanta tocar samba hebrea en cuartos y dúos”.

Y añade: “Me invitan a eventos privados y públicos, y tengo muchas canciones infantiles de Israel y de Brasil por grabar de ahora en más”.

Por último, además de afirmar que “la música espiritual pega muy fuerte en Israel”, no deja de lado a Brasil, donde confiesa un logro propio. “En Brasil cumplí un sueño personal: en 2014, el Centro Cultural Judío de San Pablo me invitó a cantar las canciones del álbum que ideé en 2013”.

Por último, en base a su vida a futuro en la música y la vida en general, post pandemia, Noa concluye: “Ahora estoy abierta para hacer muchos viajes y lazos con gente. Me encantaría recorrer la cultura latinoamericana para que la gente confíe más en ellos mismos”.