“No soy antisemita”: Yolanda Díaz ahora se arrepiente de sus declaraciones

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, aclaró este viernes que cuando dijo que “Palestina será libre desde el río hasta el mar” se refería a que los dos estados, Israel y Palestina, deben “compartir un futuro de paz y prosperidad”.

“No soy antisemita”, afirmó Díaz, quien insistió en que siempre ha defendido “el reconocimiento de dos estados, que compartan desde el río hasta el mar la economía, los derechos, la paz y un futuro prospero”.

Yolanda Díaz, líder del grupo de Izquierda Sumar, socio minoritario en el gobierno de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez, publicó ayer jueves un vídeo en sus redes sociales de apoyo al reconocimiento del llamado “Estado palestino”, que Sánchez había anunciado el día anterior, en el que afirmó “Palestina será libre desde el río hasta el mar”, un lema antisemitaque lleva implícita la desaparición de Israel.

Después de este mensaje, el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, anunció este viernes que ha ordenado cortar la conexión entre la Embajada de España en Tel Aviv y los palestinos y prohibir al Consulado español en Jerusalén “prestar servicios a los palestinos”.

Katz anunció que el motivo de esta decisión es el reconocimiento de España al Estado palestino y el “llamamiento antisemita” de la vicepresidenta del Gobierno español.

A preguntas de los periodistas, Díaz contestó que “yo no comparto la política del odio, no soy antisemita, creo que es una evidencia…no van a encontrar en mí ninguna razón de desafecto, no odio a nadie, soy bastante afectuosa y mucho menos a los palestinos o a los israelitas”.

España, junto a Noruega e Irlanda, anunciaron de manera conjunta el pasado día 22 que el 28 de este mes reconocerán a “Palestina” como Estado.

