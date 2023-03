14 marzo, 2023

El refranero popular, esa inagotable fuente de sabiduría, nos advierte que “No hay peor batalla que la que no se da”, invitándonos a no cejar en los propósitos de alcanzar algo deseado.

Benito Roitman

Pero ese mismo refranero nos recuerda que “Más vale un mal acuerdo que un buen pleito”, priorizando al compromiso por sobre el enfrentamiento como norma de conducta.

Ambas actitudes están presentes en los movimientos que en Israel se pronuncian desde hace ya más de un mes contra la ofensiva que el gobierno actual está empeñado para reescribir -y minimizar y degradar- el rol del poder judicial en el funcionamiento del país, y con ello, avanzar en la instalación de lo que puede calificarse como una democracia iliberal, es decir, un sistema de gobierno en el que, aunque se celebren elecciones, los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder real debido a la falta de libertades civiles (así se caracteriza a la llamada democracia iliberal en Wikipedia).

Pero en las actuales circunstancias, en Israel, las posibilidades de negociar de una manera adecuada no parecen ser realistas. El gobierno (o quienes lo representan, porque esto tampoco es demasiado claro) no se detiene en su ofensiva por legislar en contra de las atribuciones del Poder Judicial (y ofrece, cínicamente, negociar mientras continúa legislando a su antojo). Y esto parece ser sólo el comienzo de una larga campaña por imponer un sistema de gobierno en el que la religión juegue un papel central, en el que los derechos civiles y ciudadanos dejen de estar protegidos y respetados y en el que la dominación de un pueblo sobre otro sea la norma. En esta proyección no caben ni el funcionamiento ni la vigencia de los valores democráticos. No queda, pues, otra alternativa que continuar la batalla contra este tsunami político -que viene preparándose hace tiempo- so pena de acabar sometidos a las disposiciones autocráticas de un gobierno cuya menor preocupación es el respeto a la igualdad ciudadana y a los derechos humanos de todos, mayorías y minorías.

Ciertamente, es un hecho que una parte significativa de la población está (al menos por el momento) o bien a favor del gobierno actual y de sus propósitos o bien es indiferente frente a los mismos. Y es un hecho también que en el juego democrático, los partidos que obtienen la mayoría en las elecciones son los que acceden al gobierno y con ello a la responsabilidad de gobernar, es decir, a la conducción de los asuntos del Estado. Pero es también un principio básico del juego democrático, el que las acciones de gobierno estén acotadas y delimitadas por un acuerdo social previo, normalmente presente en una Constitución, que enumera y califica los derechos fundamentales de la sociedad y de sus integrantes, enfatizando cada vez más la defensa de los derechos de las minorías, así como los procedimientos para frenar eventuales excesos del gobierno y/o de los legisladores. Y para modificar o substituir una Constitución, que no es rígida ni eterna, se requieren sin embargo procedimientos especiales, de modo que se asegure que sus eventuales modificaciones son propuestas aceptadas por la sociedad en su conjunto, que no imposiciones de una mayoría temporal. Y esos procedimientos especiales van desde mayorías calificadas en el Parlamento, hasta la instalación de Asambleas Constituyentes elegidas ad hoc para preparar los textos a ser discutidos por la sociedad, hasta la organización de plebiscitos ciudadanos que aprueben o rechacen las propuestas de esas Asambleas Constituyentes o sus modificaciones

Ahora bien; es sabido que Israel no tiene una Constitución, En su lugar cuenta con un conjunto de leyes llamadas básicas que han sido aprobadas a lo largo de varios períodos, que legislan diversos temas -el funcionamiento de la Knéset (Parlamento israelí), la Presidencia del Estado, las fuerzas armadas, el poder judicial, dignidad humana y libertad, Israel como Nación Estado del pueblo judío, entre otras y que adquieren su carácter de leyes básicas por declaración de la mayoría de la Knéset. El por qué Israel no cuenta con una Constitución es una larga historia que puede dar pie a diversas y diferentes interpretaciones, Pero la realidad es que las acciones del actual gobierno tendientes a reemplazar el débil equilibrio existente entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo por un mecanismo que prácticamente anule ese equilibrio, se están llevando a cabo aprovechando las reglas de juego democráticas -es decir, apresurándose a utilizar su actual mayoría en la Knéset para legislar a su antojo e imponer su voluntad. Pero esto puede ocurrir -está ocurriendo- precisamente por la carencia de un instrumento como una Constitución, que de existir contendría reglas claras sobre las condiciones y los procesos especiales requeridos para modificarla.

En este marco, las movilizaciones, declaraciones de todo tipo y acciones institucionales convergen en un clamor común: defender los valores democráticos deteniendo el proceso de aprobación de los proyectos de ley que desmantelarían el sistema de pesas y medidas existente entre los poderes del Estado. Pero ¿cómo detener ese proceso respetando las reglas de juego democráticas? ¿Y cómo avanzar más allá, ahora que la sociedad ha logrado finalmente sacudir su apatía y comienza a reclamar su participación real en la toma de decisiones que le incumben directamente?

En vista de la necesidad de responder a este tipo de cuestionamientos, diría que el paso natural que corresponde es el de reclamar, de una vez por todas, la redacción de una Constitución. Y se trata de reclamarla democráticamente, a través del pedido de un número suficiente de ciudadanos para que ese reclamo no sea ignorado o desechado. No faltan elementos para eso. El Instituto Israelí para la Democracia (IDI por sus siglas en inglés) ha venido desarrollando una serie de propuestas en este sentido, la última de ellas a mediados del pasado mes de febrero, que contemplan un conjunto de principios que bien pueden servir como base para una amplia discusión. Pero lo que importa es bregar -a través de las manifestaciones, de las protestas, de las declaraciones, de las acciones económicas- por la instalación de una Asamblea Constituyente, convocada para elaborar un proyecto de Constitución dentro de plazos razonables. Y el producto de esa Asamblea, ese proyecto de Constitución, sería sometido a un referéndum nacional para su aprobación o rechazo; de esta manera, la voluntad popular quedaría reflejada en ese proceso.

¿Utopía? Quizás; pero cabe preguntarse si es más razonable que se estén llevando a cabo reuniones entre representantes del gobierno y representantes ¿de quién? con total falta de transparencia, o si es más razonable preocuparse por el presupuesto educativo que va a los jaredim (ultra religiosos) pero no dedicar un instante a superar un sistema educativo basado en cuatro corrientes diferentes, lo que contribuye decisivamente a perpetuar las brechas entre la cuatro “tribus” que recordara el presidente Rivlin. ¿O es más razonable aceptar que se legisle, con nombre y apellido, para que una persona convicta dos veces pueda acceder al puesto de ministro en el poder Ejecutivo?

En fin, no hay otra opción que aceptar que “no hay peor batalla que la que no se da” (aunque esto, esperemos, no se aplique necesariamente en el ámbito militar). Y hoy por hoy, la batalla es por mantener y perfeccionar un sistema de gobierno cuya preocupación sea la aplicación y defensa de los valores democráticos. Todavía vivimos dentro de ese sistema, pero aún con sus imperfecciones e injusticias se encuentra ahora en peligro. La lucha es pues por defenderlo, y también para avanzar en la corrección de esas imperfecciones y esas injusticias Y para ello es necesario más que nunca valor civil, y también imaginación. ¿Es que la nación del start up es incapaz de encontrar soluciones audaces para sus verdaderos problemas?