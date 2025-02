No desperdiciar las lecciones de los maestros

Un avance para pedir plebiscito para la aplicación de la pena de muerte a los terroristas.

por Mauricio Aliskevicius

Habiendo constatado la forma en que nuestros enemigos tratan a quienes toman prisioneros, ya sean vivos o muertos, y que NINGUNO de los organismos internacionales movió un solo dedo para exigir el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, a lo que se suma que gran parte de los habitantes de este planeta no sólo no protestaron sino que en realidad aplaudieron o sonrieron al ver el maltrato, el sufrimiento, incluso el asesinato de las víctimas, ya que se trataba de judíos, el gobierno de Israel debe aprender de ellos.

Tomando en cuenta que Israel, haga lo que haga, será criticado y si es posible sancionado también, sugerimos que en bien de nuestro futuro y de nuestra economía, hacer las siguientes modificaciones a nuestras leyes, reglamentos, y costumbres, ya que nuestra moral y nuestra ética no cambiarán si se aplica el concepto bien definido en los textos bíblicos, de ojo por ojo y diente por diente.

PENA DE MUERTE POR ACTOS DE TERRORISMO – Es fundamental y estamos constatando que una muy importante parte de nuestra población la está exigiendo. Así como muchos políticos han manifestado que la actuación de los miembros de Hamás es igual de repugnante a la actuación de los nazis en el Holocausto, incluso hay quienes opinan que son peores que los nazis, el castigo a Eichmann debe extenderse a todo terrorista declarado culpable en juicios dentro de Israel.

De esta forma disminuirá sensiblemente la cantidad de ataques terroristas, se hará economía al no tener que mantener de por vida a tantos terroristas, y se terminará la necesidad de liberarlos en canje (1000 x 1) por eventuales rehenes.

ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS – Todos sabíamos cómo son tratados los presos en cárceles turcas y de otros países. Y ahora también sabemos cómo tratan a los rehenes los terroristas de Hamás y Jihad Islámica en Gaza.

Aprendamos de ellos. Nada de celdas individuales, nada de poder estudiar dentro de las cárceles. Edificios de máxima seguridad ajustados a los límites que exigen las reglamentaciones internacionales. Iluminación de las celdas al mínimo, preferentemente luz natural indirecta, o sea que sin luz artificial y sin que haya una ventana para mirar fuera de la celda o para que la luz del sol entre en forma directa durante el día.

La alimentación de los presos será la mínima, que no cubra su apetito sino solamente el mínimo de ingredientes para cumplir con los mínimos que la Medicina indica como imprescindibles para sobrevivir. Para dejarlo más claro: que no importe que pasen hambre mientras tengan el mínimo de calorías y proteínas para sobrevivir.

La cárcel debe ser un castigo y no un premio a la maldad. Quien piense diferente que analice cómo tratan a los rehenes en los túneles-mazmorras de Gaza y cómo salen los terroristas excarcelados de nuestras cárceles. ¿Acaso ganamos algo con que nuestros presos viven cómodos y hasta estudian carreras universitarias?

TRATAMIENTO FISICO – Las celdas deben ser de tamaño mínimo para que puedan comer y dormir, y únicamente los presos con menores castigos que cadena perpetua tendrán derecho a salir a un patio donde puedan caminar máximo una hora por semana.

El derecho a visita debe estar restringido al mínimo, sin contacto físico, y la visita de miembros de la Cruz Roja debe obstaculizarse al máximo, desconociendo su existencia. Se permitirá un mínimo de visitas al Maguén David Adom, pero no a la Cruz Roja Internacional ni a la equivalente Media Luna de los musulmanes.

También estará prohibido todo contacto físico entre presos y vigilantes carcelarios.

TRATAMIENTO PSICOLOGICO – Tanto en forma verbal como con material de lectura se hará un tratamiento para inculcar todas las ideas de la cultura occidental como ser: libertad, igualdad, fraternidad, cuáles se entienden “el bien” y cuáles “el mal”, democracia, y remarcar lo malo de los conceptos contrarios que puedan surgir del Corán y la Sharía. Remarcar los valores de la vida frente al culto a la muerte, y la igualdad de derechos y obligaciones de ambos sexos.

El lector podrá tildar de ridículo este proyecto, podrá decir que es imposible o que no hará ningún efecto. Lo reto a que encuentre algo más efectivo, mejor y más fácil de implementar. A las pruebas me remito. Estudien cómo salieron los rehenes después de cientos de días de cautiverio, imagínense qué puede suceder con quienes estén en prisión con el método que proponemos durante años. Piensen qué porcentaje murió de los rehenes o sin llegar a ser apresado. Vean cómo los asesinos excarcelados ya antes de bajar de los autobuses hacen uso de ametralladoras y fusiles que los gazatíes sueltos les suministran. Comparen la situación de los terroristas excarcelados que salen siendo millonarios gracias a la Administración Palestina y Qatar, y sanos y fuertes gracias a nuestros valores morales y éticos blandos demás.

Nuestros enemigos no piensan ni por asomo que somos buenos, piensan que somos estúpidos y aprovechan. ¿No tendrán algo de razón?

En cuanto al “ojo por ojo” deberíamos ya, de inmediato, comenzar a aplicarlo con todos los que se han convertido en nuestros enemigos. Intelectuales, estudiantes, artistas, políticos, gobiernos, países, todos los que están contra nosotros hoy, debemos darles el “diente por diente” y hacer boicot, cortar relaciones, prohibir su ingreso a nuestro país, etc. Nuestros embajadores no están haciendo lo que deberían, que es poner pleito por difamación a todo aquel que diga mentIras sobre Israel que sean agraviantes, especialmente medios de información y políticos.

No debemos tener miedo de perder amigos. No se pierde lo que no se tiene. Y los judíos no tenemos amigos, a lo sumo tenemos algunos asociados por conveniencia, y son muy pocos. Nunca tuvo amigos nuestro pueblo, cuando Stalin nos ofreció Birobidjan fue porque necesitaba poblar esa zona por miedo a que la ocupara China, cuando Gran Bretaña hizo conocer la Declaración Balfour fue simplemente un gesto en pago por los judíos que habían ayudado luchando en la Primera Guerra Mundial junto a los ingleses. Fíjese el lector qué amigo fue Stalin que hasta prohibió que en la URSS se hablara el idish, y súmele el asesinato de los poetas y escritores, y el de los médicos, todos por ser judíos. Fíjese qué amigos son los aristocráticos británicos, que prometieron una patria a los judíos y le regalaron gran parte de ella a la familia hashemita de Abdallah , que hoy es el reino de Jordania. Reitero, no tenemos amigos, debemos valernos por nosotros mismos, y hoy que tenemos fuerza estamos obligados a usarla, simplemente usarla bien junto con la inteligencia que es el otro poder.