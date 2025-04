Nike se disculpa por emplear una consigna emblemática de la memoria del Holocausto durante la Maratón de Londres 2025

Media Maratón de Lugares de Interés Histórico de Londres 2025. Foto: p_a_h, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nike emitió una disculpa pública tras la controversia generada por un cartel temporal colocado a lo largo del recorrido de la Maratón de Londres el pasado domingo.

La publicidad, que mostraba un fondo rojo con letras negras y la frase “Never Again. Until Next Year” fue señalada por su similitud con expresiones y colores asociados a la memoria del Holocausto.

La frase “Never Again” ha sido utilizada históricamente por sobrevivientes y defensores de los derechos humanos como un llamado a prevenir futuras atrocidades como el genocidio nazi.

Nike respondió diciendo que el cartel formaba parte de una campaña destinada a motivar a los corredores, y que el mensaje hacía alusión a frases comunes entre maratonistas. “No quisimos causar daño alguno y pedimos disculpas por el que hayamos podido provocar”, expresó la compañía en un comunicado.

Esta no es la primera vez que el uso de la frase genera polémica fuera del contexto del Holocausto. También fue adoptada tras el tiroteo en Parkland, Florida y en protestas contra políticas migratorias.