Nieve en Jerusalén y el norte de Israel, con frío gélido por el temporal Elpis

27 enero, 2022

La nieve llegó ayer a Jerusalén, el norte de Israel y los Altos del Golán, marcados por el frío gélido del temporal Elpis, que ha impactado con fuerza en la región.

Durante el día, las temperaturas fueron bajando en todo el país, la nieve comenzó a cubrir el Golán o la región de Galilea (norte), y por la tarde comenzó también a caer en Jerusalén.



Las rachas de viento también fueron muy fuertes, mientras que en otros lugares llovió con mucha fuerza.



Se prevé que la nieve, la lluvia, vientos y temperaturas gélidas sigan marcando la región con fuerza en los próximos dos o tres días, a medida que avance este temporal invernal que ya causó estragos en Grecia o Turquía.



Cumpliendo con las previsiones, anoche siguió nevando en Jerusalén, que quedó cubierta con entre 15 y 20 centímetros de nieve.



Ante ello, la Municipalidad pidió a la población que permanezca en sus domicilios y no salga si no es por razones esenciales.



Las escuelas de la urbe cerraron ayer más temprano para que los niños pudieran llegar a casa antes del temporal, e instalaciones como los sitios de test de COVID-19 estarán cerrados hoy jueves.



La Policía israelí también pidió a la población que evite coger el coche si no es estrictamente necesario.



La autopista principal que conecta Jerusalén y Tel Aviv quedó bloqueada ayer por la tarde por la nieve, igual que varias carreteras que conectan el norte de Israel con Judea y Samaria (Cisjordania).



En el Monte Hermón, la montaña más alta de la región, en los Altos del Golán, se acumuló más de un metro de nieve, y se espera que siga cayendo en los próximos días. EFE y Aurora