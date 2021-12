Netflix presenta una nueva serie israelí llamada «The Girl from Oslo»

22 diciembre, 2021

La coproducción noruega-israelí se lanza con diez capítulos.

«The Girl from Oslo» es otra serie israelí que se estrena en Netflix. También titulada «What Happened in Oslo», esta es una de las tantas series que la plataforma agrega oficialmente tras estar en observación.

La misma cuenta la historia de una madre que hace todo lo posible para encontrar a su hija. Ella fue secuestrada de forma abrupta por terroristas. Por esta razón, el padre, un diplomático noruego, viaja a Medio Oriente, confiando en viejos amigos y un profundo secreto, para liberarla.

Sin embargo, es probable que la culpa de este secuestro no sea completamente de sus captores. Esto es así debido a que la madre posee un pasado oscuro que ciertamente necesita ser descubierto.

Entre los personajes del elenco, se encuentran Anneke von der Lippe (Alex), Amos Tamam (Arik), Shadi Mar’i (Yusuf) y Andrea Berntzen (Pia). Además, también actúan Daniel Litman (Nadav), Anders Andersen (Karl), Rotem Abuhab (Dana), Jameel Khoury (Bashir) y Raida Adon (Layla).