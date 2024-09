Netanyahu tras la eliminación de Nasrallah: «El trabajo aún no está completo»

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, hizo su primera declaración pública tras la eliminación este viernes en Beirut del cabecilla del grupo terrorista chií Hezbollah, Hassán Nasrallah, y dijo que pese a tratarse de un avance «el trabajo aún no está completo».



«Conseguimos grandes logros, pero el trabajo aún no está completo. En los próximos días afrontaremos desafíos importantes y los enfrentaremos juntos», dijo Netanyahu en un mensaje en vídeo.



El mandatario reveló también que autorizó el bombardeo la víspera contra el cuartel general de Hezbollah, en los suburbios meridionales de Beirut, porque consideró que eliminar a Nasrallah era «una condición necesaria» para devolver a los residentes del norte a sus hogares y «cambiar el equilibrio de poder en la región a lo largo de los años».



«Porque mientras Nasrallah viviera, restauraría rápidamente las capacidades que le quitamos a Hezbollah. Por eso, di la directiva y Nasrallah ya no está con nosotros», detalló Netanyahu.



En un extenso mensaje, teñido de palabras de agradecimiento hacia la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa y los servicios de inteligencia, Netanyahu hizo también un llamado de unidad a los ciudadanos israelíes, a quienes describió como un «pueblo unido y poderoso decidido a asegurar su existencia y su futuro».



«No hay lugar en Irán o en Medio Oriente al que no llegue el largo brazo de Israel y hoy ya se sabe cuán cierto es eso», advirtió el mandatario.



Desde el pasado 17 de septiembre, Israel ha llevado a acabo una serie de ataques sin precedentes contra Hezbollah en el Líbano, empezando con dos olas de explosiones en miles de aparato de comunicación en manos de integrantes del grupo terrorista chií y un gran bombardeo contra sus altos mandos a las afueras de la capital. Aurora y EFE

