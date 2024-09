Netanyahu: «Si Hezbollah no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá»

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, advirtió al grupo terrorista chií libanés Hezbollah, armado y patrocinado por Irán, que si aún no «ha entendido el mensaje» tras la serie de operaciones dramáticas de los últimos días, pronto «lo entenderá».



«En los últimos días, hemos infligido a Hezbollah una secuencia de golpes que no se imaginaba», destacó Netanyahu en hebreo en un breve mensaje en vídeo. «Si Hezbollah no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá», añadió.



«Estamos decididos a devolver a nuestros habitantes del norte sanos y salvos a sus hogares», continuó Netanyahu, en referencia los 60.000 israelíes que siguen evacuados de las comunidades fronterizas desde hace más de once meses. “Ningún país puede tolerar el disparo [de cohetes] contra sus ciudades”, manifestó el titular del Ejecutivo. “El Estado de Israel tampoco lo tolerará”

«Haremos todo lo necesario para restablecer la seguridad», concluyó el primer ministro.

El viernes, la Fuerza Aérea abatió a al menos 17 altos oficiales de Hezbollah, incluyendo los altos comandantes, Ibrahim Aqil y Ahmed Wahbi, junto con la cúpula de la fuerza especial Radwan del grupo terrorista, en un ataque contra el estacionamiento de un edificio residencial en Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) revelaron que Aqil estaba supervisando los planes de una operación para invadir la Galilea.

El ataque tuvo lugar después de que al menos 30 efectivos de Hezbollah fueran abatidos durante la explosión de dispositivos de comunicación (bíperes y walkie-talkies) la semana pasada en el Líbano.

