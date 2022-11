Netanyahu pacta con Ben Gvir regularizar decenas de asentamientos ilegales

17 noviembre, 2022

Benjamín Netanyahu sigue negociando la formación de gobierno en Israel con sus socios de extrema derecha y ultraortodoxos, y entre otras cuestiones, pactó la legalización de los asentamientos ilegales con el ultraderechista Itamar Ben Gvir.

Netanyahu, ganador de los comicios del 1 de noviembre, pretendía entablar esta misma semana la nueva coalición con su partido Likud y las formaciones de su bloque, los religiosos de Shas y Judaísmo Unido de la Torá y los ultras de Sionismo Religioso, pero el proceso avanza lentamente por las disputas en torno a varios ministerios.



Los principales puestos disputados son Finanzas y Defensa. Por un lado, el cabeza de lista de Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, reclama una de las dos carteras, pero Netanyahu no le quiere asignar ninguna de estas.



Según los reportes, EEUU presiona también para que no se entregue Defensa a Smotrich, polémico por su largo historial ultraderechista.



Por otro lado, el Ministerio de Finanzas es anhelado por el líder del partido ultraortodoxo sefardí Shas, Aryeh Deri, que ha estado en intensas negociaciones con Netanyahu durante los últimos días.



Con todo, el equipo negociador del Likud se reunirá esta tarde en encuentros separados con el resto de partidos socios para desatascar la situación y progresar en la creación definitiva de Gobierno.



A su vez, Netanyahu sí alcanzó ciertos avances con Ben Gvir, líder de Otzma Yehudit (Poder Judío), partido que integra la coalición Sionismo Religioso pero que negocia por su propia cuenta.



Tras reunirse ayer, ambos acordaron legalizar docenas de pequeños asentamientos en Cisjordania (Judea y Samaria) erigidos sin permiso y no regularizados por Israel, uno de las principales reivindicaciones de la ultraderecha israelí desde hace años.



Esto se deberá realizar modificando la ley en los dos meses posteriores a la formación de Gobierno, y también permitiría el restablecimiento de Homesh, un asentamiento en el norte cisjordano que fue evacuado con la Ley de Desconexión de Gaza de 2005.



Asimismo, Netanyahu y Ben Gvir pactaron la ampliación de la Ruta 60, principal carretera que cruza Cisjordania de norte a sur.



Estas medidas se incorporarán a los pactos de creación de gobierno, pero quedarán pendientes de aprobarse en el Parlamento (Knéset).



Netanyahu recibió el encargo de formar Gobierno por parte del presidente el domingo 13, y tiene un plazo de 28 días para crear el que se prevé que sea el ejecutivo más derechista de la historia de Israel.



En caso de no conseguirlo en este plazo, podría recibir una extensión de 14 días añadidos.

Con información de EFE