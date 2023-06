Netanyahu no podrá llevar adelante la reforma judicial, afirma en Madrid un ex consejero de Shimón Peres

20 junio, 2023

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, "no podrá sacar adelante" su controvertida reforma judicial salvo que quiera meter a su país "en una crisis constitucional", afirmó Nadav Tamir.

Tamir, diplomático y ex consejero del histórico presidente Shimón Peres, es uno de los responsables del Centro Peres para la Paz y la Innovación.



En el Centro Sefarad-Israel de Madrid, donde pronunció una conferencia sobre Shimón Peres (1923-2016) al cumplirse el centenario de su nacimiento, Tamir subrayó que lo que Netanyahu y su gobierno denominan «reforma judicial» «es un golpe judicial», que ha llevado a la gente a salir a la calle para impedirlo.



La reforma judicial que impulsa el Ejecutivo de Netanyahu, el más derechista y radical de toda la historia de Israel, establece básicamente modificaciones sensibles en el sistema de elección de jueces y en la designación de los miembros de la Corte Suprema (la máxima instancia judicial de Israel) y que supondrían una mayor preponderancia del poder ejecutivo sobre el judicial.



Asimismo, dicha reforma prevé que si una disposición de la Corte Suprema invalida o anula una norma dictada por el Ejecutivo, la Kneset (Parlamento israelí) puede desestimar por mayoría dicho dictamen y mantener en vigor la norma en cuestión.



Todo esto ha motivado desde hacer varios meses una oleada de críticas y protestas populares en las calles de las principales ciudades de Israel, sobre todo en Tel Aviv, protagonizadas por los sectores progresistas y laicos del país, que consideran que la democracia israelí corre grave peligro.



«Ha salido a la calle contra esta reforma lo que podríamos denominar como la cabeza de la nación ‘start up’; los ciudadanos, pero también los reservistas, e incluso las más importantes unidades de las Fuerzas Armadas han manifestado su oposición a la reforma judicial. Estamos dispuestos a hacer todo por nuestro país, pero no vamos a permitir que caiga en una dictadura», manifestó Tamir.



«Netanyahu no podrá seguir adelante con la reforma, va a fracasar en su empeño, pero si sigue adelante se enfrentará a una crisis constitucional y entonces la mayoría de los israelíes, los sectores más importantes de la sociedad israelí, se pondrán del lado de la ley y no del lado de este gobierno», afirmó.



En este sentido, comentó Tamir, si Netanyahu titubea y no lleva adelante la reforma judicial «se enfrentará a muchas presiones de sus socios de la coalición de gobierno y ésta terminará colapsando». Por eso, indicó, «no le veo mucho futuro a este gobierno en realidad y me atrevo a decir que iremos a nuevas elecciones en 2024».



A juicio del antiguo consejero de Shimón Peres, «si mañana se celebrasen elecciones en Israel, las ganaría el centroizquierda; da igual si lo encabeza (el líder del partido laico y centrista Yesh Atid) Yair Lapid como cualquier otro. Lo importante es que los israelíes expresen su rechazo a los extremistas, los ultraortodoxos y los colonos mesiánicos, que son los actuales amos del gobierno israelí».



Tamir también se refirió al conflicto con los palestinos y a la solución de los dos estados, que fue uno de los principales objetivos de Shimón Peres y cuyos cimientos contribuyó a establecer con los Acuerdos de Oslo de 1993, por los cuales al año siguiente obtuvo el Premio Nobel de la Paz, junto al entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin, y al histórico líder palestino Yaser Arafat.



A juicio de Tamir «el actual gobierno israelí no está interesado en ningún acuerdo con los palestinos y, al mismo tiempo, el liderazgo palestino ha perdido legitimidad, no sólo en la comunidad internacional sino entre su propia gente», por lo cual, señaló, «es necesario que celebren elecciones» de las que salga un liderazgo sólido y creíble con voluntad y capacidad de negociar.



«Esta situación podría cambiar si la comunidad internacional fuera más activa en impulsar el ya conocido consenso sobre la solución de los dos estados», la cual «no me cabe ninguna duda de que una mayoría de israelíes apoya», recalcó Tamir.



«Shimon Peres fue un eterno optimista y creía que toda la historia de Israel y del sionismo es una historia de optimismo, porque pudimos crear tal milagro sin ningún recurso natural y sin nada. Por lo tanto, también sería optimista sobre la situación actual, en la que se ve a tantos israelíes liberales manifestándose en las calles», concluyó Tamir. EFE y Aurora