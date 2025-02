Netanyahu lamenta el asesinato del rehén Shlomo Mantzur, cuyo cuerpo sigue en Gaza

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, lamentó este martes la muerte del rehén israelí Shlomo Mansur, que fue asesinado durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo permanece secuestrado en la Franja de Gaza.



“Shlomo fue uno de los que construyeron el país y uno de los fundadores del kibutz Kisufim”, dijo el mandatario en un mensaje, después de que los residentes de Kisufim confirmasen este martes su muerte en cautiverio.



El nombre de Mantzur es uno de los 33 incluidos en la lista de rehenes a ser liberados durante la primera fase del alto el fuego en Gaza, que está en curso.



Hamás ha confirmado que ocho de los 33 secuestrados no están vivos, pero de manera siniestra aún no ha especificado quiénes son.



“Compartimos la tristeza de la familia. No descansaremos ni mantendremos silencio hasta que vuelva a Israel para ser enterrado”, aseguró Netanyahu.



El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó después que el hombre, de 85 años, fue asesinado durante los ataques de Hamás del 7 de octubre y su cuerpo permanece cautivo en Gaza desde entonces.



Mantzur emigró a Israel junto a su familia cuando tenía 13 años, tras sobrevivir al pogromo de Farhud en Irak. Le sobreviven su mujer, cinco hermanos, cinco hijos y doce nietos.

