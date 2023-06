Netanyahu: La normalización de Israel con Arabia Saudita «cambiaría la historia»

10 junio, 2023

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que la formalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel sería "un gran avance" que "cambiaría la historia", aunque Riad dice que no dará pasos hasta que no se haya resuelto la cuestión palestina.

En una entrevista con el canal Sky News, Netanyahu afirmó que «nuestra mano se tiende a todos los Estados árabes y ciertamente a Arabia Saudita, que es de vital importancia».



Netanyahu agregó que el acercamiento a Arabia Saudita -con la que Israel tiene lazos extraoficiales desde hace tiempo- supondría «un gran avance, porque es el país más influyente no sólo en el mundo árabe», sino también «en el mundo musulmán».



De acuerdo con Netanyahu, la normalización con Riad también podría crear «la posibilidad de poner fin al conflicto palestino-israelí».



Aunque oficialmente no tienen vínculos diplomáticos, se sabe que Arabia Saudita e Israel estrecharon vínculos de forma extraoficial estos años, en parte por las tecnologías de inteligencia de producción israelí como el software espía Pegasus, que estuvo en manos de Riad.



Según analistas, las relaciones entre Arabia Saudita e Israel se estrecharon también por la amenaza que Irán representa para ambos países, aunque Riad cambió de posición en este asunto tras su reciente restablecimiento de relaciones con Teherán.



Aún así, los últimos meses hubo rumores y filtraciones en prensa sobre supuestas conversaciones entre Israel y Arabia Saudita para un posible acercamiento mediado por Estados Unidos, algo que estuvo en la agenda de la reciente visita a Riad del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.



Sin embargo, el ministro de Exteriores saudita, Faisal bin Farhan, dijo el jueves, que su país no pretende normalizar lazos con Israel hasta que no se resuelva la cuestión palestina y se avance en una solución de dos Estados.



Israel ya normalizó relaciones en 2020 con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos.



Por otro lado, Netanyahu aseguró en la entrevista que «no es cierto» que los asentamientos israelíes en Judea y Samaria (Cisjordania) sean un impedimento para la paz.



Desde que asumió el poder, el Gobierno de Netanyahu ha promovido la expansión y construcción de unas 7.000 nuevas viviendas en la parte oriental de Jerusalén y Cisjordania y también aprobó una ley que permitía el retorno de colonos en cuatro asentamientos desalojados en 2005.



Todo ello generó fricciones con EE.UU.,cuyo actual gobierno es contrario a la expansión de asentamientos. EFE y Aurora