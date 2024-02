Netanyahu: “La esencia de nuestra política es la victoria total sobre Hamás”

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu visitó el 8104.º Batallón de la 179.ª Brigada, en el Memorial del Cuerpo Blindado de las Fuerzas de Defensa de Israel en Latrun, donde habló con los comandantes y soldados.

El mandatario brindó unas palabras a los integrantes del batallón. «Recién estoy terminando una visita aquí con sus comandantes y con usted, y estoy muy impresionado por su espíritu de lucha, unidad en el combate y dedicación al objetivo. Les dije a sus comandantes que hace varios días recibí una gorra con dos palabras. en él: «Victoria total». Ésta es la esencia de nuestra política: la victoria total sobre Hamás».

Según Netanyahu, la victoria total «es esencial porque garantiza la seguridad de Israel. La victoria total es la única manera de garantizar acuerdos de paz históricos adicionales, que aguardan. La victoria total asestará un golpe mortal al eje del mal: Irán, Hezbollah, los hutíes y, por supuesto, Hamás«.

Asimismo, trazó un panorama sombrío en caso de no lograr dicho objetivo. «Los desplazados no regresarán, la próxima masacre será sólo cuestión de tiempo e Irán, Hezbollah y otros simplemente celebrarán aquí y destruirán el Medio Oriente; por lo tanto, no hay sustituto para la victoria total«.

«Según nuestros cálculos, hasta el día de hoy ya hemos destruido, es decir, hemos matado o herido, a más de la mitad de sus fuerzas. Hemos destruido 18 de sus 24 batallones. Estamos comprometidos en una desmilitarización activa mediante ataques contra los terroristas restantes y estamos destruyendo las redes clandestinas», dijo a modo de balance de la operación Espadas de Guerra.

Finalmente, Netanyahu dedicó elogios a los soldados israelíes. «Sois increíbles, simplemente leones, no hay otra palabra. Hoy todo el mundo lo sabe y todo el pueblo está detrás de vosotros. Entonces sé bendito y continúa hacia la victoria total».

