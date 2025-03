Netanyahu: Israel está dispuesto hablar del fin de la guerra en Gaza y aplicar el plan Trump

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel está preparado para hablar de la “etapa final” de la guerra en Gaza, en la que “Hamás depondrá las armas”, a sus dirigentes “se les permitirá salir al exterior” y se posibilitará “la implementación del plan Trump” de “emigración voluntaria” de los gazatíes.



Al inicio de una reunión de su gobierno celebrada este domingo, Netanyahu también dijo de que su gabinete se reunió este sábado por la noche y decidió “aumentar la presión” en Gaza, según sus palabras reproducidas por la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.



Netanyahu afirmó ante su gabinete que “la presión militar está funcionando” en Gaza, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una nueva campaña el pasado 18 de marzo, tras colapsar las negociaciones con el grupo terrorista islámico Hamás para la liberación de los rehenes israelíes cautivos y la prolongación del alto el fuego en el enclave costero.



El primer ministro manifestó que esta presión funciona porque “aplasta las capacidades militares y gubernamentales de Hamás” y además “crea las condiciones para la liberación” de los rehenes israelíes cautivos en Gaza (59, entre vivos y muertos).



Respecto a las conversaciones sobre un nuevo alto el fuego en Gaza, tras la noticia de que Hamás ha aceptado una propuesta egipcia para liberar a cinco rehenes coincidiendo con las fiestas del fin de Ramadán que se celebran desde hoy, Netanyahu dijo que no es cierto que Israel no esté negociando.



El primer ministro destacó que está haciéndolo “bajo el fuego” y ello “también es efectivo” porque ve que “está habiendo grietas”, en posible referencia a las manifestaciones de gazatíes en los últimos días pidiendo la salida de Hamás del enclave.



Dijo que Israel sí está preparado “para hablar de la etapa final” de la guerra.



“Hamás depondrá las armas. A sus dirigentes se les permitirá salir al exterior. Garantizaremos la seguridad general en la Franja de Gaza y posibilitaremos la implementación del plan Trump, el plan de emigración voluntaria”, afirmó sobre el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de convertir el enclave en un lugar turístico.



“Este es el plan. No lo ocultamos, estamos dispuestos a discutirlo en cualquier momento”, añadió sobre la idea del presidente de EE.UU.



Además, Netanyahu dijo ante su gabinete que cualquier afirmación de que a su gobierno no le importan los rehenes israelíes de Gaza “es un eco de la propaganda de Hamás”, que pretende “crear división” en Israel “creando una imagen falsa”.



“Hasta el día de hoy, la combinación de presión militar y presión política es lo único que ha logrado traer de regreso a los rehenes”, aseguró.



Netanyahu también se refirió a los dos cohetes que este viernes fueron lanzados desde el Líbano a territorio israelí sin causar daños, a los que le siguió un ataque israelí contra blancos de Hezbollah en el país vecino, incluyendo en un edificio de Beirut, que según fuentes de inteligencia almacenaba drones militares del grupo terrorista chií.



Al respecto, afirmó que “el Estado de Líbano es responsable de lo que sale de su territorio y debe asegurarse de que eso no ocurra”.



“Ningún ataque contra el Estado de Israel saldrá de su territorio. Respectamos el Estado del Líbano y su ejército, y por ello les pedimos lo que se pide a alguien a quien respetas”, añadió.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora