Netanyahu invita a los hutíes a «visitar» el bombardeado puerto de Hodeida tras el ataque a Israel

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, envió este domingo una no tan velada amenaza a los terroristas hutíes del Yemen tras su ataque con un misil balístico contra el centro de Israel y los invitó a «visitar el puerto de Hodeida», bombardeado en julio por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



«(Los hutíes) Deberían saber, llegados a este punto, que tomamos duras represalias contra quienes intentan hacernos daño. Los que necesiten un recordatorio están invitados a visitar el puerto de Hodeida», avisó el mandatario al comienzo de una reunión de su Gobierno.



Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron, el domingo, que un misil tierra-tierra fue lanzado a primera hora de la mañana contra territorio israelí sin causar víctimas mortales, y horas después, aseguró haber interceptado y fragmentado el proyectil, sin llegar a destruirlo del todo.



Los hutíes, de la rama islámica chií y aliados de Irán, alegaron por su parte el lanzamiento de un nuevo «misil balístico hipersónico». Según un comunicado del grupo proiraní, este había alcanzado con éxito un objetivo militar en las cercanías de Tel Aviv que, sin embargo, no identificaron.



Varios fragmentos de los interceptores israelíes causaron daños en una estación de tren en la localidad de Modiín, cercana a Tel Aviv, y otros cayeron en zonas abiertas, apuntaron las Fuerzas de Defensa de Israel.



El incidente no causó heridos de gravedad. Al menos nueve personas fueron tratadas por los servicios de emergencia israelíes tras sufrir heridas leves de camino a los refugios antiaéreos.



El pasado 20 de julio, Israel lanzó un ataque contra el puerto yemení de Hodeida, al día siguiente de que un dron lanzado por los terroristas hutíes explotara cerca de la antigua embajada y actual consulado de Estados Unidos en Tel Aviv, asesinando a un civil israelí.



El bombardeo israelí causó al menos cinco muertos e hirió a unas 90 personas, según el Ministerio de Salud, controlado por los hutíes.



Desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, los hutíes han lanzado drones y misiles balísticos contra Israel, la mayoría interceptados antes de alcanzar su objetivo, y han atacado buques mercantes de distintos países que transitaban por el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al Mandeb, argumentando engañosamente que los navíos o bien pertenecían a Israel o se dirigían a puerto israelí.



La tensión en la zona ha hecho que las principales navieras a nivel mundial continúen ajustando sus rutas para evitar cruzar por el mar Rojo, por donde transita el 8 % del comercio mundial de cereales, el 12 % del comercio de petróleo y el 8 % del comercio mundial de gas natural licuado. Aurora y EFE

