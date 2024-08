Netanyahu exige al exministro Gantz que devuelva los gastos de su viaje a EEUU

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, exigió al exministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, que devuelva a las arcas del Estado 70.000 shékels (unos 19.000 dólares o 17.500 euros) que costó su viaje a EEUU el pasado marzo.



«El exministro Gantz no recibió el permiso para su viaje a Estados Unidos, como exigen los trámites. Antes de su vuelo, Gantz y su oficina dejaron claro que, dado que se trataba de un viaje privado, el Gobierno no correría con los gastos», indicó la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.



Gantz, líder del partido de centro-derecha Unidad Nacional, se unió en octubre desde la oposición a un gobierno de emergencia creado con motivo de la guerra en la Franja de Gaza; convirtiéndose en uno de los ministros con voto dentro del Gabinete de Guerra que tomaba las decisiones importantes, mientras lideraba todas las encuestas electorales, por delante de Netanyahu.



Sin embargo, en junio decidió abandonar el Gabinete y regresar a la oposición por discrepancias con el primer ministro sobre la gestión de la guerra, y en particular sus reticencias a firmar un acuerdo de tregua que permitiera el retorno de todos los rehenes.



En marzo, en el pico de su popularidad, Gantz realizó un viaje a EEUU donde se reunió con altos funcionarios de la Administración Biden, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, algo que molestó a Netanyahu.



El partido Unidad Nacional ha aclarado al respecto que el viaje «fue importante para preservar la seguridad de Israel».



«Sugerimos al primer ministro y a sus funcionarios que trabajen para que los rehenes y los residentes del norte regresen a casa, al menos con la misma determinación y obsesión con la que se esfuerzan por recuperar el dinero del viaje de Gantz», señaló en un comunicado.



Según los reportes, la Oficina del Primer Ministro se negó a ayudar en la coordinación del entonces ministro del Gabinete de Guerra, que después de EEUU recaló además en Reino Unido. EFE y Aurora