Netanyahu dijo que Irán cometió un “gran error”

Irán cometió un “gran error esta noche”, aseguró el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la apertura de la reunión del gabinete de seguridad en Jerusalén. El ataque contra Israel a primera hora de la noche “fracasó”, agregó.

“Fue frustrado gracias al sistema de defensa antiaérea de Israel, que es el más avanzado del mundo”, dijo, al tiempo que agradeció el apoyo de Estados Unidos.

“El régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos. El líder de Hamás, Yahya] Sinwar y el alto comandante militar de Hamás, Mohammed Deif no lo entendieron, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah y el jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Fuad Shukr no lo entendieron, y probablemente haya quienes en Teherán no lo entiendan”.

“Lo entenderán. Quienquiera que nos ataque, nosotros le atacaremos”, afirmó.

Fuente: INFOBAE

