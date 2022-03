Netanyahu comparece de nuevo a su juicio ante la declaración de un testigo clave

23 marzo, 2022

El juicio contra Benjamín Netanyahu se reanudó con una nueva audiencia (vista) donde declaró otro testigo clave, Shlomo Filber, exdirector general del Ministerio de Comunicaciones y viejo colaborador cercano al exprimer ministro.

El antiguo jefe de Gobierno, acusado de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción, tuvo que volver a comparecer en persona ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde se retomó el proceso judicial iniciado hace casi dos años.



Netanyahu no aparecía a la corte desde el pasado noviembre, y lo hizo de nuevo en la audiencia de hoy, donde comenzó a declarar Filber, testimonio crucial en el caso más grave, el 4.000.



En este se imputa al exprimer ministro de haber hecho favores al gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable sobre él y su familia en el popular digital de noticias Walla, ambos controlados por el mismo empresario, Shaul Elovitch.



Filber, convertido ahora en testigo del Estado, aseguró hoy que cuando era director general de Comunicaciones, Netanyahu le ordenó tomar medidas en asuntos que ayudaron y beneficiaron a Elovitch.



Entre otras cosas, le habría pedido intervenir en la regulación de precios para atenuar ciertos daños a Bezeq, o avanzar en la fusión de la empresa con la cadena de televisión satelital Yes.



Según ya declaró en noviembre otro testigo clave del Estado, Nir Hefetz, la fusión de Bezeq con Yes reportaría a Elovitch millones de dólares y necesitaba para ello la aprobación del Ministerio.



Además del 4000, Netanyahu tiene abiertos los conocidos como casos 1000 y 2000. El primero se debe a supuestamente aceptar regalos caros de millonarios para él y su familia, por valor de hasta un millón de shéqueles (unos 260.000 euros) a cambio de favores.



El segundo caso es por intentar presuntamente pactar con el editor de un popular diario local, el Yediot Aharonot, para lograr una cobertura más positiva sobre él a cambio de dañar la distribución del diario rival, el gratuito y oficialista Israel Hayom.



Netanyahu ha negado hasta ahora todos los cargos, y asegura que todo ello es fruto de una conspiración en su contra de inspectores policiales, sistema judicial y medios izquierdistas. EFE