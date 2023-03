Netanyahu cesa a su ministro de Defensa por pedir frenar la reforma judicial

26 marzo, 2023

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, decidió cesar al ministro de Defensa de su Gobierno, Yoav Gallant, tras pedir este ayer públicamente la interrupción de la polémica reforma judicial impulsada por el Ejecutivo.

«El primer ministro, Benjamín Netanyahu, decidió hoy, domingo 26 de marzo, remover de su puesto al ministro de Defensa, Yoav Gallant», anunció un portavoz del mandatario en un conciso comunicado que no aportó más detalles sobre esta medida.



Las declaraciones ayer de Gallant marcaron la primera expresión pública de un alto cargo del Ejecutivo, y del partido de Netanyahu, contra el avance de la reforma judicial, que ha desencadenado un fuerte movimiento de protesta en el país.



«Lo digo en voz alta y públicamente, por el bien del Estado de Israel y de nuestros hijos, debemos frenar este proceso legislativo», dijo anoche Gallant durante una intervención televisada.



«Necesitamos detener las manifestaciones y protestas, y buscar el diálogo. Cualquier cosa que dañe la fortaleza del Ejército y el sistema de seguridad debe detenerse de inmediato», agregó, en alusión al masivo movimiento popular en rechazo a la reforma judicial y al creciente número de reservistas del Ejército que se niegan a entrenar y a servir a modo de protesta por la misma medida.



Estas declaraciones fueron rápidamente apoyadas por otros dos parlamentarios del Likud, partido encabezado por Netanyahu, y rechazadas por otros miembros del Ejecutivo, incluyendo al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.



La polémica reforma, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, ha desencadeno multitudinarias protestas en todo el país y generado una profunda grieta en la sociedad israelí.



A pesar de las críticas desde incontables sectores y de las advertencias de su impacto no solo en la separación de poderes sino también en la economía de Israel, el Gobierno continúa avanzando con algunos de los pilares de la reforma, incluyendo una ley que otorgaría control de facto al Gobierno sobre el comité de selección de jueces.



El Gobierno tiene la intención de aprobar esta última ley esta misma semana, algo que ha motivado a los organizadores de las manifestaciones a intensificar las protestas.



De hecho, tras la decisión de Netanyahu de despedir a Gallant, convocaron una manifestación para este mismo domingo en Tel Aviv.



El cese del ministro fue rechazado también por el ex primer ministro y actual líder de la oposición, Yair Lapid, quien dijo que esta medida «daña la seguridad nacional».



«Netanyahu puede cesar a Gallant, pero no puede cesar la realidad ni al pueblo de Israel que se enfrenta a las locuras de esta coalición», escribió Lapid a través de su cuenta de Twitter. EFE