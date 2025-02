Netanyahu califica de “visión creativa” y “revolucionaria” el plan de Trump para Gaza

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, calificó de “visión creativa” y “revolucionaria” el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para reubicar a los palestinos de la Franja de Gaza a otros países como Egipto y Jordania.



Netanyahu, que hasta ahora no había afirmado expresamente su apoyo al plan de Trump, se refirió así al proyecto del presidente estadounidense durante una moción de censura de la oposición en el Parlamento, más bien simbólica ya que no cuentan con mayoría en la cámara.



“La visión de Trump es una visión nueva, una visión creativa, una visión revolucionaria. Y está decidido a implementarla”, dijo el primer ministro, quien insistió en que acabará con la presencia del grupo terrorista islámico palestino Hamás en Gaza, según un comunicado de su oficina.



“A lo largo de mis años como primer ministro, me he reunido veinte veces con presidentes de Estados Unidos en la Casa Blanca. Pero la reunión histórica con el presidente Donald Trump fue la más importante, la más amigable y las más significativa”, aseveró Netanyahu.



El primer ministro señaló que decisiones como la entrada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de Gaza o en el llamado “campo de refugiados” de Khan Yunis se tomaron sin consultar o en contra del parecer del anterior Gobierno estadounidense.



Sin embargo, señaló que Trump y su Administración han celebrado las acciones de Israel contra el “eje de Irán”, en referencia a Hamás y al grupo terrorista chií Hezbollah en Líbano.



En declaraciones a la cadena Fox News, Trump dijo que, con su plan, los palestinos desplazados a otros países no tendrían derecho garantizado a regresar al enclave



“Yo me haría cargo de eso (Gaza). Piensen en que sería como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Sería un terreno hermoso”, afirmó sobre la Franja de Gaza, que ha prometido en convertir en la Riviera de Oriente Medio.



Las palabras de Trump llegan en medio de críticas internacionales, incluidas las de aliados tradicionales de EE.UU., y justo antes de que reciba en la Casa Blanca al rey Abdallah II de Jordania este martes.



Israel y Hamás acordaron un alto el fuego que entró en vigor el pasado 19 de enero e incluye el intercambio de rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista islámico a cambio de terroristas palestinos presos en cárceles israelíes, aunque la situación es inestable.



Agencias colaboraron con este artículo de Aurora