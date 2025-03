Netanyahu augura la victoria de Israel al asumir el nuevo jefe del Estado Mayor

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, reiteró su doctrina de alcanzar una “victoria” total en un momento en el que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) combaten en distintos frentes y mantienen limitados despliegues territorios en países como Líbano o Siria, durante la ceremonia de cambio del mando que asumió el nuevo jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir.



En el acto, Netanyahu afirmó que Israel está decidido a “lograr el éxito y la victoria” en los “siete frentes” que tiene abiertos, en referencia a los conflictos contra las organizaciones terroristas islámicas palestinas en Gaza y en Judea y Samaria (Cisjordania), Hezbollah en Líbano, las milicias proiraníes de Siria (si bien las autoridades israelíes aseguran ahora desconfiar también de su nuevo gobierno), la llamada Resistencia Islámica de Irak, los hutíes de Yemen y el régimen islamista de Irán.



En un discurso en el que el mandatario abordó sin detalles el futuro militar de Israel, aseguró también que el país está aumentando su capacidad de producción de armas para reducir su “dependencia en factores extranjeros” y afrontar sus necesidades, tanto las actuales como las venideras.



“Con el apoyo de nuestros amigos de Estados Unidos, encabezados por el presidente (Donald) Trump, estamos trayendo a Israel armamento muy poderoso y esencial para nuestra seguridad”, añadió Netanyahu en la ceremonia, que contó con la presencia del general Michael Kurilla, al mando del Comando Central de Estados Unidos.



Netanyahu se refirió, como ya hizo en otras ocasiones, a la situación actual de Israel en la región como la “Guerra de Renacimiento”: “Sus resultados tendrán importancia en las generaciones venideras”.



Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió al poder en enero, Netanayhu hace alusiones constantes a la oportunidad que esto supone para Israel, así como ha insistido en que el país se encuentra ante un momento único en su historia, si bien no detalla hacia dónde se dirige.



En este sentido, el político reiteró los objetivos de guerra de Israel en Gaza: eliminar las capacidades militares y de gobierno del grupo terrorista Hamás, hacer que la Franja no pueda constituir una amenaza y recuperar a los rehenes que siguen cautivos en el enclave y devolver a los desplazados por la guerra, tanto junto a la frontera con Gaza como a la del norte con Líbano, a sus hogares.



“Ante las ramas terroristas de Irán, que como Irán tienen la destrucción por bandera, ¡estamos decididos a lograr una victoria decisiva!”, dijo.



Netanyahu despidió al jefe del Ejército saliente, teniente general (retirado) Herzi Halevi, agradeciéndole sus servicios y atribuyéndole haber tenido “la fuerza mental y física para alzarse tras un duro golpe”, el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.



Halevi dimitió el pasado 25 de enero, asumiendo así su responsabilidad por la pésima actuación de las fuerzas de armadas durante el asalto a territorio israelí por parte de los terroristas en el que 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 secuestradas.



En su lugar ocupa el cargo el teniente general Eyal Zamir, al que el primer ministro auguró un liderazgo de las FDI marcado por su “ofensividad, decisión, perseverancia, sentido de competencia y espíritu de rectitud”.



El pasado 16 de febrero, tras aprobar el Gobierno el nombramiento de Zamir, Netanyahu ya destacó que lo que hacía del general el candidato idóneo para el cargo era su “enfoque ofensivo”, en un discurso con alusiones constantes a que las Fuerzas de Defensa de Israel debían estar siempre sometidas a las decisiones del Gobierno y no mostrar visiones políticas.

