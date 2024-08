Netanyahu asevera que Israel está listo para «cualquier escenario» bélico

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están listas para enfrentarse a «cualquier escenario», en medio de una creciente tensión con las organizaciones terroristas proiraníes en Oriente Medio.



«Estamos listos para cualquier escenario, nos mantenemos unidos y determinados a afrontar cualquier amenaza. Israel se cobrará un precio muy alto por cualquier agresión desde cualquier horizonte», dijo el mandatario en un mensaje televisado desde Tel Aviv, tras mantener una reunión con el Gabinete de Seguridad que duró casi tres horas.



Israel se mantiene a la expectativa de posibles represalias militares en su territorio tras el bombardeo que realizó el martes en Beirut y que causó la muerte de Fuad Shukr, el “jefe del Estado Mayor” del grupo terrorista chií Hezbollah, así como tras el ataque en Teherán -que Irán atribuye a las fuerzas israelíes- que eliminó a Ismail Haniyeh, líder de la oficina política del grupo terrorista islámico palestino Hamás.



En su mensaje, Netanyahu se congratuló del ataque que las FDI realizaron en Líbano contra el comandante de Hezbollah, pero no hizo ninguna alusión al incidente en el que murió Haniyeh.



En cambio, mencionó el ataque del 13 de julio en la Franja de Gaza contra el jefe militar de Hamás, Mohamed Deif, y el ataque al puerto de Hodeida en Yemen, en represalia por el ataque con misil balístico hace dos semanas por parte de los hutíes rebeldes, en el que fue asesinado un israelí, en Tel Aviv.



Israel destaca que libra una «guerra existencial» en siete frentes, todos ellos con aliados de Irán: en la Franja de Gaza y Cisjordania (Judea y Samaria) con Hamás y la Yihad Islámica; en Líbano con Hezbollah; en Yemen con los hutíes; en Irak con la Resistencia Islámica; en Siria con las milicias proiraníes y el propio Irán.



Netanyahu avisó que la guerra en Gaza, que estalló el 7 de octubre tras un ataque de Hamás en el que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas y más de 250 secuestradas, seguirá y que no cederá a las presiones para terminarla antes de cumplir sus objetivos bélicos: desmantelar a Hamás y liberar a los rehenes.



«Todos los logros de los últimos meses se alcanzaron porque no nos rendimos (…) y porque tomamos decisiones valientes frente a una gran presión en el país y el extranjero. No fue fácil», recalcó.



La eliminación de Haniyeh, el líder del buró político de Hamás, empantana por el momento las posibilidades de alcanzar un cese el fuego que permita la liberación de los rehenes.



Según medios iraníes, un misil Spike de corto alcance de fabricación israelí fue lanzado -posiblemente desde territorio iraní- hacia el dormitorio de Haniyeh, cuya eliminación fue posible luego de que uno de sus guardaespaldas filtrara información crítica.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora